Cuffie da gaming Ozeino: da oggi GRANDE OFFERTA su Amazon

Le cuffie per PC e dispositivi mobili sono diventate un prodotto a dir poco sdoganato nella società odierna, sfruttate praticamente in qualsiasi ambito. Questi prodotti permettono a chiunque di usufruirne per l'ascolto della musica, per stare al pc durante delle riunioni, o magari a parlare nelle chat vocali delle vostre console mentre giocate ai videogames. Proprio i videogiocatori sono una branca molto esigente del mercato, e i prodotti da loro acquistati hanno spesso bisogno di determinate caratteristiche. Se state cercando un buon prodotto a un prezzo onesto, di certo le cuffie da gaming Ozeino fanno al caso vostro.

Infatti da oggi su Amazon sono in offerta proprio le cuffie da gaming Ozeino, che potrete aggiudicarvi per soli 21,47€, con uno sconto del 44% sul totale che va ad abbassare un prezzo di listino già conveniente in partenza.

Cuffie da gaming Ozeino: qualità audio compatibile

Queste cuffie, modello ZW1, sono di colore blu e di formato over-ear, che quindi avvolgeranno le vostre orecchie dall'esterno. Il suono delle cuffie è stereo surround, e possiedono anche un microfono con cancellazione del rumore. Incluso nel pacchetto, oltre ovviamente alle cuffie, c'è anche il cavo da prolunga da 1,5m e un cavo splitter audio jack fa 3,5mm.

Le cuffie da gaming Ozeino ZW1 sono molto comode e non mettono sotto stress l'orecchio, grazie anche al rivestimento in pelle dei padiglioni. Inoltre sono compatibili con tutte le console da gioco attualmente attive sul commercio, ma anche con i dispositivi mobili, con i desktop che posseggono l'entrata jack, e i laptop.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.