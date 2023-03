Cuffie da gaming Corsair HS55 in offerta ad un prezzo pauroso su Amazon

Il comfort delle HS55 è notevolmente migliorato rispetto all'HS50 grazie ai padiglioni auricolari molto più confortevoli e alla riduzione del peso di soli 284 g. Il microfono delle HS55 è un notevole miglioramento rispetto all'HS50, che includeva solo un jack da 3,5 mm per un microfono opzionale. Il braccetto del microfono delle HS55 è fissato permanentemente al padiglione auricolare sinistro e può essere ripiegato e tolto di mezzo quando non viene utilizzato. Acquistalo su Amazon a soli 49,99€ invece di 79,99€.

La qualità dell'uscita audio del microfono è fondamentale, e l'HS55 offre una qualità sorprendentemente alta per una cuffia economica. Tuttavia, è importante considerare l'intera configurazione audio, poiché la qualità dell'audio e del microfono può essere influenzata dal DAC/amp della scheda madre o del dispositivo esterno utilizzato per riprodurre la musica.

Anche se la qualità audio dell'HS55 non è orribile, presenta l'acufene tipico dei driver di qualità inferiore alle frequenze più alte. Tuttavia, la risposta dei bassi è piuttosto forte, il che è sorprendente per una cuffia di questo budget.

In generale, l'HS55 sembra aver ripreso l'audio dell'HS50 con lievi modifiche, il che spiega perché l'HS50 mi piaceva così tanto. Tuttavia, le HS55 rappresentano un notevole miglioramento in termini di comfort e microfono rispetto alle precedenti cuffie entry-level di Corsair, rendendole un'ottima opzione per chi cerca cuffie da gioco economiche ma di buona qualità.

Alcune lamentele più comuni riguardano il comfort; nonostante molti utenti riescono ad indossare le cuffie comodamente per otto ore al giorno, sette giorni alla settimana per circa una settimana senza mai stancarsi, durante le giornate calde, l'esterno in similpelle può diventare appiccicoso e scomodo, come spesso accade con le cuffie in questa fascia di prezzo. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.