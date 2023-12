Cuffie BOSE QuietComfort in SUPER OFFERTA con 100€ IN MENO!

Tra i marchi di punta nel campo dell'audio, con una qualità incredibile del suono e della comodità, c'è senza dubbio BOSE, famosa anche e soprattutto tra chi di musica se ne intende davvero. Ebbene, nonostante i prodotti BOSE siano abbastanza costosi, questa volta puoi fare un vero affare grazie a uno sconto su Amazon per le Cuffie QuietComfort!

Infatti su Amazon con un semplice click puoi acquistare in offerta le Cuffie BOSE QuietComfort a soli 299€, con uno sconto del 25% che ti farà risparmiare ben 100€ sul prezzo totale! Ma quali sono i suoi punti di forza?

Cancellazione del rumore LEGGENDARIA!

Il punto di forza di queste cuffie incredibili è senza dubbio la cancellazione del rumore con funzionalità passive, così che potrai escludere il mondo esterno, silenziare le distrazioni e andare oltre il ritmo. Sono quindi estremamente ottimali per mantenere la concentrazione in ambito lavorativo. La qualità audio è ad alta fedeltà, con equalizzazione regolabile.

Non dimentichiamoci poi che le Cuffie BOSE QuietComfort godono di morbidi cuscinetti auricolari avvolgono delicatamente le orecchie, mentre con l’archetto comodo e stabile mantengono le tue cuffie in posizione per le sessioni di ascolto più lunghe. Offrono inoltre una durata della batteria fino a 24 ore con singola ricarica, e consentono anche una ricarica di 15 minuti per goderti fino a 2 ore e mezza di musica in più

