Cuffie Bluetooth QHQO: auricolari ottimi in SCONTO su Amazon con coupon

La comodità degli auricolari wireless in-ear è qualcosa che, volendo, si può spiegare con due parole: modernità e comodità. Questi prodotti permettono infatti a chiunque, con una semplicità unica, di effettuare attività di vario genere senza rinunciare a un comodo ascolto della musica, o a rispondere alle chiamate, o altro ancora. Ovvio, senza dimenticare l'assenza di fili attorcigliati qua e là. Anche QHQO è una delle aziende che si è unita alla squadra creando questi prodotti, e con i suoi auricolari QCC 3040 ce ne da la prova materiale.

Se siete in cerca di un prodotto simile, sappiate che da oggi potrete acquistare in offerta su Amazon le cuffie bluetooth QHQO QCC 3040 a soli 19,99€, con uno sconto di 10,00€ grazie all'applicazione del coupon.

Cuffie bluetooth QHQO QCC 3040: comodità senza pari

Questi auricolari sono come detto senza fili e in-ear, così che possiate svolgere in tutta comodità le attività giornaliere senza impedimenti, dall'allenamento quotidiano in palestra, allo spostamento sui mezzi pubblici con la musica, o magari rispondere alle chiamate quando avete le mani impegnate.

Sono auricolari con Bluetooth 5.1 con microfono integrato, adatti per tutti i cellulari. Oltre alle cuffie Bluetooth QHQO QCC 3040 in offerta su Amazon, compresi nel pacchetto avrete anche 3 paia di tappi per le orecchie di diverse dimensioni, una scatola di ricarica, un cavo per la ricarica di tipo C, e ovviamente il manuale dell'utente.

