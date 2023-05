Cuffie Bluetooth ora su Amazon con il 56% +10% di sconto

Ti serve un paio di cuffie Bluetooth? Ecco quello che ti serve oggi in doppio sconto. Prendile ora su Amazon e le paghi molto meno della metà dell'attuale costo di mercato.

Dal costo di 49,99 euro, usufruendo dello sconto del 56% + un coupon del 10% le paghi solamente 19,79 euro.

Con queste cuffie Bluetooth A10pro è tutta un'altra musica

Le cuffie A10pro che ti proponiamo oggi adottano la tecnologia Bluetooth 5.3 avanzata che ti garantisce una connessione più stabile, una minore latenza e un minore consumo energetico durante la trasmissione dei dati.

Dopo aver collegato gli auricolari per la prima volta questi si collegheranno automaticamente al tuo dispositivo la volta successiva che aprirai la custodia di ricarica. Queste cuffie sono poi dotate di un diaframma composito di grandi dimensioni da 13 mm e di un chip codec AAC/SBC integrato. La parte dei bassi è esplosiva e l'audio di gamma media e alta è collegato senza problemi. Dopo aver abbinato gli auricolari wireless, il chip di riduzione del rumore integrato funzionerà automaticamente per eliminare la maggior parte del rumore esterno. che ti circonda

Queste forniscono, inoltre, un totale di 40 ore di durata della batteria ogni volta che sono completamente cariche. La durata massima della batteria degli auricolari è di 8 ore e la scatola di ricarica può fornire 5 ricariche complete. Il display a LED sulla scatola di ricarica è molti utile e funzionale per farti conoscere in modo intuitivo la carica residua sia della scatola di ricarica che degli auricolari.

L'esterno delle cuffie Bluetooth è rivestito da un nano-rivestimento polimerico che le rende impermeabili e resistenti al tempo. La logica interattiva del sistema smart touch è semplice e facile da usare e l'operazione successiva può essere realizzata facendo clic o premendo a lungo.

Infine queste sono ultra leggere e confortevoli. La custodia di ricarica misura 65 mm di lunghezza, 27,2 mm di larghezza e 50 mm di altezza. Sono compatte e facili da trasportare. Una singola cuffia pesa solamente 3,6 grammi in pratica non le senti proprio una volta indossate e non percepirai alcun disagio.

Ora sono tue a molto meno della metà del prezzo. Prendile adesso.

