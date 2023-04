Cuffie Bluetooth FAMOO: GRANDE SCONTO di 30,00 Euro su Amazon

La comodità degli auricolari wireless in-ear è essenziale nell'era moderna, gioiellini che durante tutta la giornata ci permettono di vivere la vita senza i fili a darci noie, immersi nel nostro mondo di musica o altro. Questo ci da la possibilità di effettuare attività di vario genere senza scomodità varie, coma anche rispondere a delle chiamate importanti e/o di lavoro mentre si hanno le mani impegnate, o in macchina e non si dispone delle feature di connettività. FAMOO ha pensato a questo tipo di utenza, e ci propone gli Auricolari Bluetooth 5.3 di casa.

Da oggi chi vuole aggiudicarseli su Amazon , sappia che sono in offerta gli auricolari Bluetooth FAMOO 5.3 a soli 19,99€, con uno sconto enorme sul totale pari al 60% e con un risparmio di addirittura 30,00€!

FAMOO: gli auricolari Bluetooth che aspettavi

Questi auricolari sono come anticipato senza fili e in-ear, dotati della tecnologia wireless Bluetooth. Si tratta della versione 5.3, aggiornata per segnali di connessione più stabili e velocità di trasmissione più rapide, consentendo quindi anche di cambiare le modalità di accoppiamento in meno di 1 secondo.

Le chiamate e la qualità stereo sono ottime, con il driver integrato da 10 mm aumenta i bassi del 43%. Nelle cuffie in ear Bluetooth 5.3 di FAMOO è presente anche una tecnologia in grado di ridurre il rumore. Il prodotto è venduto anche con una custodia di ricarica, e dispone di una porta di ricarica rapida Type-C, con la batteria delle cuffie che durerà per 32 ore.

