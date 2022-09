Crystal Linux: il fork di Arch Linux user friendly

In rete sono disponibili decine e decine di distribuzioni per tutti i gusti e le necessità. Quest'oggi vogliamo focalizzarci su di un progetto software nato da poco chiamato Crystal Linux. Si tratta nello specifico di una distribuzione derivata da Arch Linux che si focalizza sul concetto di facilità di utilizzo, soprattutto per gli utenti alle prime armi. L'obbiettivo del team di coder è portare la potenza, la semplicità e la flessibilità di Arch Linux a quante più persone possibili. In buona sostanza Crystal Linux fa sua la grande user experience di Arch Linux e la pacchettizza con un wizard d'installazione semplificato ed user friendly.

Per i puristi di Arch Linux questo potrebbe rappresentare un venire meno alla filosofia KISS (Keep It Simple, Stupid), tuttavia la grande diffusione di progetti similari in rete dimostra che l'utenza media del panorama Linux è disposta a scendere a compromessi per ottenere un sistema flessibile e personalizzabile come quello di Arch Linux senza dover passare per una lunga procedura d'installazione manuale da CLI (Command Line Interface).

Ecco quanto dichiarato dal team di coder di Crystal Linux nella presentazione ufficiale del progetto:

"Ci siamo resi conto che molte distribuzioni sono piuttosto "conservative" con le tecnologie che utilizzano, motivo per cui miriamo a creare un'esperienza desktop facile da usare che implementi anche tecnologie Linux più moderne o meno popolari. Si potrebbe dire che Crystal Linux è la "Fedora" di Arch Linux. La distribuzione infatti introduce nuovi elementi per il desktop Linux pur rimanendo relativamente facile da usare."

Crystal Linux adotta dunque un graphical installer personalizzato per la configurazione ed l'installazione della distribuzione. Gli utenti possono scegliere fin da subito il desktop environment da utilizzare, sono infatti supportati: GNOME, KDE Plasma, LXQt, Cinnamon, MATE e Budgie. Di default il sistema viene distribuito con Onyx, una versione personalizzata di GNOME Shell, Wayland ed il supporto ai pacchetti precompilati Flatpak.