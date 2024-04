CROLLA IL PREZZO di iPhone 15 su Amazon: sconto del 21%

L'iPhone 15 rappresenta l'apice dell'innovazione tecnologica. La Dynamic Island ti tiene costantemente aggiornato, mostrandoti notifiche e attività in tempo reale direttamente sullo schermo, garantendoti di non perdere mai nulla, che si tratti di chiamate in arrivo o aggiornamenti sui tuoi impegni.

Il suo design innovativo combina robustezza e eleganza, con un corpo realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo resistente agli schizzi, alle cadute e alla polvere. La parte anteriore in Ceramic Shield offre una protezione senza precedenti, mentre il display Super Retina XDR da 6,1" assicura una luminosità straordinaria anche sotto la luce solare diretta.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x cattura immagini straordinariamente dettagliate e nitide, consentendoti di realizzare ritratti di nuova generazione con colori intensi e messa a fuoco dinamica. Grazie al potente chip A16 Bionic, l'iPhone 15 offre prestazioni straordinarie, supportando funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità "Isolamento vocale" per chiamate cristalline.

La connettività USB-C semplifica il tuo modo di caricare e collegare i dispositivi, consentendo di utilizzare lo stesso cavo per iPhone, Mac e iPad. Inoltre, con funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, l'iPhone 15 garantisce la tua tranquillità in ogni situazione.

