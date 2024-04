CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 13C con lo sconto Amazon: offerta lampo

Xiaomi riesce ad offrire sempre dei prodotti di alta qualità a prezzi accessibili ed è il caso dello Xiaomi Redmi 13C che viene scontato del 34% e viene venduto al costo totale e finale di 107€.

Maxi promo: Xiaomi Redmi 13 al 34% di sconto

Lo Xiaomi Redmi 13C si posiziona come uno smartphone di fascia media che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, soddisfacendo le esigenze degli utenti alla ricerca di prestazioni affidabili a un prezzo accessibile. Dotato di un display DotDrop da 6,74 pollici, questo telefono offre una risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e un refresh rate a 60Hz, assicurando una buona esperienza visiva.

Al suo interno, il Redmi 13C è alimentato dal processore MediaTek Helio G85, che garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane e per giocare a titoli non troppo impegnativi. Con 4GB o 8GB di RAM e 64GB o 128GB di memoria interna, offre anche un buon multitasking e spazio sufficiente per archiviare foto, video e app.

La fotocamera posteriore tripla da 50MP + 2MP + 2MP consente di catturare foto decenti, soprattutto in condizioni di buona illuminazione, mentre la fotocamera anteriore da 8MP è ideale per selfie e videochiamate.

Con una batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida da 18W, lo Xiaomi Redmi 13C offre un'autonomia di lunga durata e la possibilità di ricaricare rapidamente il dispositivo quando necessario. Infine, il telefono è dotato del software Android 13 con interfaccia MIUI 14, che offre diverse funzionalità e personalizzazioni per adattare l'esperienza utente alle proprie preferenze.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto in formati Extra Large del 34% sullo Xiaomi Redmi 13C per un prezzo totale e finale di 107€.

