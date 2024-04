CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 12: offertissima Amazon

Xiaomi Redmi 12 si presenta come una solida opzione nella fascia media, offrendo un eccezionale rapporto qualità-prezzo e una serie di caratteristiche che lo rendono un telefono versatile e affidabile. Il design del Redmi 12 è sia elegante che resistente, con un corpo in plastica robusta e bordi arrotondati che conferiscono un aspetto moderno ed ergonomico.

Il display AMOLED da 6,67 pollici offre una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 90Hz, garantendo un'esperienza visiva fluida e coinvolgente per l'utente. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680, il Redmi 12 offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane e per il gaming leggero, supportato da una generosa quantità di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

La fotocamera posteriore da 50MP cattura immagini di alta qualità, mentre l'ultra grandangolo da 8MP permette di ampliare l'inquadratura per paesaggi e foto di gruppo. La modalità macro da 2MP consente di ottenere dettagli ravvicinati. Per gli amanti dei selfie e delle videochiamate, la fotocamera anteriore da 13MP offre prestazioni eccellenti.

La batteria da 5.000 mAh garantisce un'autonomia di lunga durata, mentre la ricarica rapida da 33W consente di ricaricare rapidamente il dispositivo. Il Redmi 12 esegue il software Android 13 con l'interfaccia MIUI 14, che offre una serie di funzionalità e personalizzazioni per un'esperienza utente ottimizzata. Il jack audio da 3,5 mm e il supporto per la ricarica inversa completano la lista delle sue funzionalità.