CROLLA il prezzo del Samsung Galaxy A05s: 30% di sconto su Amazon

Samsung è un'azienda che riesce ad offrire il top della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto maxi del 30% sul Galaxy A05s che viene venduto a 125€.

30% di sconto sul Samsung Galaxy A05s

Immergiti in un'esperienza visiva senza precedenti con il Samsung Galaxy A05s. Dotato di un ampio display FHD+ da 6,7 pollici, questo smartphone ti regala una definizione straordinaria che rende i tuoi contenuti e giochi ancora più avvincenti e coinvolgenti.

Non solo immagini eccezionali, ma anche scatti dettagliati con la tripla fotocamera del Galaxy A05s. La fotocamera principale da 50 MP cattura ogni sfumatura con precisione, mentre la fotocamera macro da 2 MP ti consente di avvicinarti ai dettagli più piccoli. Con la fotocamera di profondità da 2 MP, i tuoi ritratti avranno profondità e nitidezza incredibili mentre la fotocamera anteriore da 13 MP garantisce sempre un ottimo selfie.

Le prestazioni straordinarie del Galaxy A05s sono garantite dal potente processore Snapdragon 680 che ti permette di giocare, visualizzare e condividere contenuti sui social in modo fluido e senza interruzioni. E con il lettore di impronte laterale, la sicurezza è a 360 gradi. Inoltre, il jack da 3,5 mm accoglie i tuoi auricolari per permetterti di ascoltare i tuoi brani preferiti con una qualità audio impeccabile.

E per non interrompere mai il divertimento, la batteria da 5.000 mAh del Galaxy A05s assicura una lunga durata, permettendoti di dedicarti al streaming, alle condivisioni, al gaming e a tutte le tue attività preferite per più tempo, senza preoccupazioni.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A05s viene scontato del 30% per essere poi venduto al costo totale e finale di 125€.

