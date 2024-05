CROLLA IL PREZZO del Motorola G84 su eBay: super offerta attiva

Motorola è un'azienda molto rilevante e con una lunga storia nell'ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, viene attivato uno sconto del 33% sul Motorola G84 che viene venduto a 202€.

Offerta folle: Motorola G84 a 202€ su eBay

Il Motorola G84 si presenta come uno smartphone Android avanzato e completo, che si distingue per le sue numerose eccellenze. Dotato di un ampio display da 6.5 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, offre un'esperienza visiva nitida e coinvolgente, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione web.

Tra le sue molteplici funzionalità, spicca il modulo 5G, che garantisce un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellenti, consentendo agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità delle reti di nuova generazione.

Ma ciò che rende il Motorola G84 un prodotto unico nel suo genere è la sua eccezionale fotocamera da 50 megapixel, che consente di catturare foto di altissima qualità con una risoluzione fino a 8165 x 6124 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel, garantendo risultati sorprendenti anche durante le riprese.

Non solo performance e qualità fotografica, ma anche un design accattivante: con uno spessore di soli 7.6mm, il Motorola G84 si distingue per la sua sottigliezza ed eleganza, conferendo uno stile unico e raffinato al dispositivo. Il Motorola G84 si presenta come uno smartphone all'avanguardia, capace di soddisfare le esigenze più esigenti degli utenti moderni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.