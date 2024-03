CROLLA IL PREZZO del Google Pixel 8 con la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon

La linea Google Pixel è molto popolare per quanto riguarda gli smartphone di ultima generazione e oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera è disponibile uno sconto del 28% sul Google Pixel 8 per un costo totale di 579€.

Scontatissimo il Google Pixel 8 su Amazon

Il Google Pixel 8 presenta un'evoluzione significativa grazie al potente chip Google Tensor G3, che garantisce prestazioni superiori e una maggiore efficienza. Grazie all'intelligenza artificiale di Google, l'esperienza utente diventa ancora più personalizzata e aiutata lungo tutto l'arco della giornata.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici offre colori vivaci e dettagli minuziosi, mentre la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz assicura uno scorrimento fluido e senza intoppi. La batteria adattiva del Pixel garantisce una durata eccezionale, con oltre 24 ore di autonomia e la possibilità di estenderla fino a 72 ore attivando il risparmio energetico estremo. Inoltre, la ricarica rapida permette di tornare all'azione in un lampo.

La funzione Scatto migliore di Pixel combina automaticamente foto simili per creare immagini perfette in cui tutti i soggetti appaiono al meglio, anche se con gli occhi chiusi o lo sguardo altrove. La Gomma magica per audio, alimentata dall'intelligenza artificiale di Google, elimina i rumori indesiderati e enfatizza i suoni desiderati, garantendo un'esperienza audio ottimale.

Sfruttando le funzionalità uniche di Pixel, come la Foto notturna e l'Astrografia, puoi catturare immagini mozzafiato di città illuminate e cieli stellati, con dettagli sorprendenti e una chiarezza straordinaria. Infine, con la VPN integrata di Google One, il Pixel ti offre una maggiore sicurezza online ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, è disponibile un maxi sconto del 28% sul Google Pixel 8 che viene venduto al costo finale di 579€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.