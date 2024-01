CROLLA DI 230€ IL PREZZO di iPhone 15: OFFERTA SHOCK su eBay

Apple non ha bisogno di presentazioni, così come, a non averne bisogno sono i suoi iPhone tra cui il nuovo iPhone 15 che oggi, su eBay, viene scontato del 22% e venduto al costo totale di 799,90€.

Offerta shock: iPhone 15 al 22% di sconto

L'iPhone 15 rappresenta un nuovo traguardo nell'evoluzione dei dispositivi Apple, offrendo un'esperienza rivoluzionaria attraverso caratteristiche all'avanguardia. Dotato di uno schermo Super Retina XDR OLED da 6,1" ad altissima risoluzione, ti immerge in un mondo di colori vividi e dettagli nitidi.

Al cuore di questo straordinario dispositivo c'è il processore A16 Bionic, una potenza da pro che garantisce prestazioni eccezionali in ogni situazione. Grazie a funzionalità avanzate come la fotografia computazionale e la modalità "Isolamento vocale" per le chiamate, l'iPhone 15 si distingue per la sua versatilità e affidabilità.

La nuova fotocamera principale da 48MP apre nuove prospettive nel mondo della fotografia mobile, consentendoti di catturare immagini straordinarie con dettagli impeccabili. La funzione di messa a fuoco dinamica ti permette di regolare il fuoco anche dopo lo scatto, offrendo un controllo senza precedenti sulla tua creatività.

Inoltre, l'iPhone 15 è progettato per durare nel tempo, con materiali di alta qualità come lo speciale vetro posteriore e la scocca in alluminio aerospaziale. La sicurezza è garantita grazie a Face ID, mentre la resistenza agli agenti esterni è certificata con il rating IP68. Con il nuovo connettore USB-C, potrai caricare il tuo iPhone 15 con la stessa praticità dei tuoi dispositivi Apple, eliminando grovigli di cavi e semplificando la tua vita quotidiana.

Su eBay, oggi, è presente un'offerta davvero irrinunciabile: iPhone 15, il nuovo dispositivo Apple, è scontato del 22% (-230€) e viene venduto al costo finale d'acquisto di 799,90€. Cosa aspetti? Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.