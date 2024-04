CROLLA DI 167€ il costo del Samsung Galaxy A34: OFFERTISSIMA

Samsung è un'azienda che offre sempre il top della qualità per ogni settore in cui opera e per ogni fascia di prezzo. Oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A34 è in sconto del 42% per un costo finale d'acquisto di 232€.

Sconto del 34% sul Samsung Galaxy A34

Il Samsung Galaxy A34 5G offre un'esperienza visiva senza precedenti grazie al suo display Super AMOLED FHD+ da 6.6', che assicura schermate fluide e nitide con un refresh rate di 120Hz. Con una risoluzione impareggiabile e colori vividi, ti immergerai completamente nei tuoi contenuti preferiti, che scorrono con una fluidità straordinaria.

Il suo design elegante e lineare si distingue per le linee semplici e i colori versatili, con una fotocamera integrata in modo armonioso nel corpo del dispositivo, garantendo un'estetica raffinata e moderna.

La presenza di un sistema multicamera, con una fotocamera principale da 48 MP, assicura la cattura dei tuoi momenti più importanti con dettagli nitidi e vivaci. Sarai in grado di scattare foto e registrare video di alta qualità in qualsiasi situazione.

Con una batteria da 5.000 mAh, potrai godere di lunghe sessioni di streaming, gaming e molto altro ancora senza preoccuparti di dover ricaricare il dispositivo frequentemente. Questa batteria potente ti offre la libertà di utilizzare il tuo Galaxy A34 5G per tutto il giorno senza interruzioni. Grazie alla potenza della tecnologia 5G, il modo in cui fruisci e condividi i contenuti cambia radicalmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.