CROLLA DI 130€ il prezzo del Motorola Edge 30 Neo: smartphone bilanciato e veloce ad un PREZZO SHOCK

Il Motorola Edge 30 Neo è uno smartphone Android che si distingue per le sue eccezionali capacità nel campo dell'imaging, rendendolo ideale anche per gli utenti più esigenti. Il dispositivo offre un display Touchscreen da 6.3 pollici, con una risoluzione nitida di 2400 x 1080 pixel, posizionando questo Motorola in cima alla sua categoria.

In termini di funzionalità, il Motorola Edge 30 Neo offre tutto ciò di cui si ha bisogno. Dotato di un modulo 5G, assicura trasferimenti dati rapidi e una navigazione su internet impeccabile, mentre la connettività Wi-Fi e il GPS garantiscono una connessione costante e affidabile.

Il punto forte di questo smartphone è la sua capacità multimediale, resa possibile dalla fotocamera posteriore da ben 64 megapixel. Grazie a questa potente fotocamera, il Motorola Edge 30 Neo può catturare immagini di alta qualità con una risoluzione straordinaria di 9238 x 6928 pixel e registrare video in fullHD a 1920 x 1080 pixel.

Nonostante le sue potenti prestazioni, il Motorola Edge 30 Neo si distingue anche per il suo design elegante e sottile, con uno spessore di soli 7.8mm che aggiunge uno spettacolo visivo al dispositivo. Con queste caratteristiche eccezionali, il Motorola Edge 30 Neo si posiziona come un prodotto senza rivali nel campo dell'imaging e della multimedialità.

Su eBay, oggi, è possibile risparmiare 130€ sull'acquisto del Motorola Edge 30 Neo che viene scontato del 43% per essere poi venduto a 169,90€.