CROLLA del 39% il Samsung Galaxy A15 su Amazon: MAXI OFFERTA

Samsung riesce sempre ad offrire il top della qualità per ogni prodotto e per ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 39% sul Galaxy A15 che viene venduto a 122,25€.

Offertissima: 39% di sconto sul Samsung Galaxy A15

Il Samsung Galaxy A15 offre un'esperienza visiva coinvolgente grazie al suo display Super AMOLED da 6,5”. Con la tecnologia Vision Booster, il display crea un'esperienza di visione fluida e brillante, con una luminosità fino a 800 nit e una bassa emissione di luce blu per il massimo comfort visivo.

Dotato di una tripla fotocamera posteriore, il Galaxy A15 offre la flessibilità necessaria per catturare il mondo che ti circonda. La fotocamera macro da 2 MP è perfetta per paesaggi e primi piani, mentre la fotocamera principale da 50 MP consente di scattare capolavori fotografici ad alta risoluzione. Per i selfie da professionista, c'è anche una fotocamera anteriore da 13 MP.

Con la sua straordinaria potenza di elaborazione, una memoria capiente e un ampio spazio di archiviazione, il Galaxy A15 è pronto a gestire sia i carichi di lavoro che l'intrattenimento quotidiano. Che tu stia navigando su internet, giocando ai tuoi giochi preferiti o gestendo le tue attività quotidiane, questo smartphone ti offre la potenza di cui hai bisogno.

Grazie alla batteria a lunga durata da 5.000 mAh, il Galaxy A15 ti permette di rimanere attivo e in movimento per tutto il giorno. Con una capacità tipica di 5.000 mAh, avrai tutta la carica che ti serve per dedicarti alle cose che ami senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

