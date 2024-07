Criptovalute: furti raddoppiati nel primo semestre del 2024

Il primo semestre del 2024 ha visto un preoccupante aumento nei furti di criptovalute, secondo i dati riportati da Trm Labs. Gli attacchi hacker hanno sottratto oltre 1,38 miliardi di dollari da gennaio a giugno, un valore più che raddoppiato rispetto ai 657 milioni di dollari rubati nello stesso periodo del 2023.

Questo scenario allarmante è attribuibile principalmente a due fattori: l'aumento della dimensione degli attacchi e il rialzo dei prezzi delle criptovalute. Ari Redbord, responsabile di Trm Labs, ha spiegato che "la maggiore attrattiva di criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Solana, il cui valore è aumentato rispetto all'anno scorso, ha spinto i cybercriminali a concentrare i loro sforzi su questo settore".

Inoltre, il report di Trm Labs ricorda come nel 2022 siano stati rubati circa 900 milioni di dollari in criptovalute, in parte a causa di un attacco alla rete blockchain del gioco online Axie Infinity, da cui sono stati sottratti oltre 600 milioni di dollari. Le indagini statunitensi hanno suggerito il coinvolgimento di hacker nordcoreani in questo attacco.

Ci sarà bisogno di un impegno comune per rispondere a queste minacce

Questi dati sottolineano l'urgente necessità di migliorare le misure di sicurezza nel settore delle criptovalute. È essenziale adottare tecnologie più avanzate e sensibilizzare gli utenti sui rischi degli attacchi informatici. Tutti gli attori coinvolti, dagli exchange di criptovalute agli sviluppatori di software, devono collaborare per contrastare questa crescente minaccia e proteggere gli investitori.

Oltre a rafforzare le misure di sicurezza, è cruciale educare gli utenti sui rischi legati alle criptovalute e su come difendersi dagli attacchi informatici. Gli utenti dovrebbero, ad esempio, utilizzare password uniche e complesse per i loro account di criptovaluta, essere cauti con e-mail o siti web sospetti e mantenere aggiornati i software e i firmware dei loro dispositivi.

L'aumento dei furti di criptovalute rappresenta, dunque, una seria minaccia che richiede una risposta immediata da parte di tutti gli attori coinvolti. Solo attraverso un impegno comune nella sicurezza informatica e nella sensibilizzazione degli utenti sarà possibile affrontare questa sfida e proteggere il futuro delle criptovalute.