Crédit Agricole allunga le sue promo estive anche in autunno

Le promo estive di Crédit Agricole saranno presenti anche in autunno. Infatti, se apri il conto entro il 4 ottobre 2023, avrai il canone gratuito sulla carta di debito VISA, ottenendo anche 50 euro in buoni Amazon.it come bonus di benvenuto.

Inoltre, se usi la carta per acquistare online e nei negozi fisici, potrai avere un cashback fino a 100 euro sempre in buoni Amazon.it

Ma non finisce qui: altri 50 euro in buoni Amazon potrai averli se apri il conto deposito, che ti offre un tasso di rendimento del 3,5% annuo lordo su un investimento di un anno. Conti alla mano, l’ammontare dei buoni Amazon arriva fino a 200 euro.

Conto Crédit Agricole: con le promo estive buoni Amazon e canone gratuito anche in autunno

Fino al 4 ottobre, grazie alle promo estive, se apri conto Crédit Agricole avrai buoni Amazon.it e canone gratuito per un anno.

Ricordati di inserire in fase di apertura il codice promozionale “VISA” e di richiedere la carta di debito Crédit Agricole VIS entro 60 giorni se vuoi avere 50 euro in buoni regalo Amazon.it.

Nel caso di un conto cointestato, ti verrà ugualmente assegnato un unico premio fino a 200 euro. Se prelevi presso gli ATM di qualsiasi istituto tramite la carta di debito non vengono ritenuti validi ai fini della promozione.

Durante l’apertura del conto, puoi optare per due tipologie di carte in base alle tue esigenze:

carta di debito tradizionale Crédit Agricole Bancomat per pagare e prelevare in Italia e all’estero;

per pagare e prelevare in Italia e all’estero; carta di debito Crédit Agricole Visa contactless per pagare online e da mobile.

Quest’ultima ti consente la visualizzazione del pin da App e di metterla in pausa quando vuoi con un semplice clic. Per due anni su questa carta non pagherai il canone.

Inoltre, con questo conto puoi richiedere la carta di credito Nexi Classic, che ha un canone annuo di 40,99 euro. Clicca qui sotto e apri il conto.

