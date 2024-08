Crea il tuo negozio online con l'AI e inizia a vendere subito

L'estate ha portato in dote nuove idee a tante persone. Tra queste, vi è senz'altro il lancio di un sito e-commerce, un negozio online personale attraverso cui vendere uno o più servizi/prodotti.

A questo proposito ti segnaliamo la nuova offerta di Hostinger, nota azienda specializzata nei servizi di web hosting, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 73% sulla creazione del proprio negozio online, con dominio gratuito, nessuna commissione di transazione e un'assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il piano Website Builder Business è disponibile in promo a 3,99 euro al mese, a cui si aggiungono anche 3 mesi extra gratis e un dominio gratuito del valore di 9,99 euro.

Come creare il proprio negozio online con Hostinger

Per aprire un negozio online senza alcuna conoscenza tecnica, una delle migliori soluzioni oggi disponibili è il piano Website Builder Business di Hostinger. Con i suoi strumenti basati sull'intelligenza artificiale, è possibile aggiungere fino a 500 prodotti fisici o digitali, senza alcuna commissione di transazione.

Il piano include inoltre dominio ed email gratis, un avanzato editor drag and drop e qualcosa come 150 template, in modo da poter personalizzare a proprio piacimento ogni singolo aspetto del proprio e-commerce. A tutto questo si aggiungono poi funzionalità specifiche per questa tipologia di siti, come l'accettazione dei pagamenti online, la gestione degli ordini e dell'inventario, oltre a utili integrazioni di marketing e modifiche anche da dispositivi mobile.

Grazie all'AI, tutto quello di cui si ha bisogno è selezionare un tipo di sito web tra quelli disponibili e descrivere a grandi linee l'idea che si ha in mente. Al resto penserà appunto l'AI di Hostinger, che nel giro di pochi minuti costruirà vetrine e pagine di prodotto ad alta conversione.

Website Builder Business è disponibile in offerta fino al 73%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.