Crea corsi online in pochi minuti con l'AI: con questo tool è semplicissimo

3Si calcola che a livello globale il mercato dell'e-learning raggiungerà un giro d'affari pari circa 650 miliardi di dollari entro il 2030, registrando un tasso di crescita annuale del 10% soltanto nel nostro Paese. Questo significa che nel corso dei prossimi anni anche l'Italia assisterà ad un notevole incremento della domanda in termini di formazione online. Ciò a conferma di un trend già in atto.

Le necessità in termini di acquisizione di nuove competenze, crescita professionale, aggiornamento, upskilling e reskilling riguardano sia le aziende che il settore accademico. È però ancora più interessante il dato secondo cui ben il 28% di coloro che si rivolgono a soluzioni per l'istruzione online e l'e-learning appartiene alla Generazione Z, mentre il 22% è classificabile come innovatore o early adopter. Ciò significa che nel prossimo futuro la platea dei potenziali fruitori è destinata ad un ampliamento costante se non addirittura esponenziale.

La creazione di corsi online diventa quindi un'importante opportunità di monetizzazione per chi desidera mettere a frutto le competenze acquisite nel proprio ambito di riferimento. Diventare un creatore di contenuti presenta però delle sfide, soprattutto in fase di startup. Realizzare corsi richiede infatti tempo e denaro, nel contempo promuoverli tramite strategie di marketing efficaci potrebbe dimostrarsi complesso.

Per affrontare queste sfide GetResponse propone una soluzione con cui semplificare i processi di creazione e promozione dei corsi attraverso strumenti innovativi e l'integrazione di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (AI).

GetResponse: l'AI in soccorso della formazione online

Nonostante l'hype che ha coinvolto l'AI dal momento lancio pubblico di ChatGPT in poi, e il più recente passaggio ad una fase di maturità del settore, l'adozione di queste tecnologie per la formazione online appare ancora in fase embrionale. Questo anche se oggi sono già disponibili modelli in grado di generare e gestire testi, immagini e contenuti audio/video che potrebbero rivelarsi estremamente utili a chi desidera vendere le proprie competenze e utilizzarle per il marketing dei corsi realizzati.

GetResponse ha quindi scelto di offrire il proprio supporto ai creator tramite un approccio all-in-one con cui velocizzare le creazione dei corsi e curarne la promozione. A conferma di ciò abbiamo il nuovo AI course creator, grazie al quale il tempo necessario per la generazione di un corso completo passa da 3 ore e 18 minuti a 1 ora e 37 minuti. Meno della metà. Contestualmente GetResponse permette di sfruttare, in completa autonomia, una piattaforma attiva da ben 25 anni e strumenti di AI marketing per campagne di promozione basate su soluzioni collaudate come email marketing, landing page, funnel e paid ads.

Le fasi di creazione e promozione avvengono attraverso la medesima piattaforma azzerando le barriere all'ingresso. A ciò si aggiungono zero commissioni sulle vendite dei corsi con un vantaggio competitivo rispetto a quanto offerto da servizi alternativi come per esempio Udemy o Coursera.

Content Monetization per guadagnare dalle proprie competenze

Il Content Monetization Hub è la soluzione di GetResponse per colmare il gap che spesso viene a crearsi tra la realizzazione dei contenuti e la loro monetizzazione. La semplice idea di base è quella di facilitare il passaggio che porta dalla pubblicazione alla conversione in vendite durante la promozione. Si tratta di una formula che include il potenziamento dei corsi tramite l'AI, la velocizzazione della loro stesura, l'organizzazione di Webinar, la distribuzione di newsletter a pagamento, la pubblicazione di siti web e landing page. Nonché tool avanzati per l'email marketing automation.

Come creare un corso con l'AI

GetResponse propone una semplice procedura per la generazione di un corso online con il supporto dell'AI. Usare quest'ultima non è obbligatorio, si può sempre decidere di procedere manualmente realizzando un modulo alla volta, ma se si vuole approfittare dell'opportunità non si deve fare altro che cliccare su "Crea con l'AI":

Fatto questo il sistema richiede l'argomento trattato dal corso e si può fornire una spiegazione sintetica da passare come prompt all'intelligenza artificiale. Ad esempio "Corso completo dedicato alla virtualizzazione dei sistemi operativi Linux".

Terminato anche questo passaggio si può cliccare su "Genera" e, dopo alcuni istanti, è disponibile il "Navigatore corso" che, in modo del tutto automatico, crea i titoli di alcune lezioni di base dalle quali partire per procedere con la stesura. Tutti i contenuti prodotti possono essere editati e modificati così come è possibile aggiungere delle lezioni manualmente e scegliere tra i suggerimenti forniti dalla AI.

Cliccando su una delle bozze in elenco si accede quindi all'editor. Esso consente di definire un formato per presentare i contenuti del corso e si può scegliere tra testo, video, audio, PDF, risorse esterne e Webinar. È poi particolarmente interessante la possibilità di inserire dei quiz di valutazione per verificare il livello di apprendimento, o le competenze di base, dei lettori.

L'editor permette di inserire i contenuti manualmente o di generarli rapidamente con l'AI per poi intervenire su di essi per perfezionarli. Se si sceglie la prima opzione basta cliccare sul collegamento "Genera contenuto con l'AI" specificando brevemente l'argomento della lezione e attendere la risposta del sistema dopo aver selezionato il pulsante "Genera".

Anche in questo caso l'attesa non dura più di alcuni secondi e si ha subito a disposizione un testo da adattare alle proprie esigenze. Ciascun contenuto può essere impostato come anteprima gratuita del corso per attrarre l'interesse dei potenziali acquirenti. Nello stesso modo si può indicare che una lezione rappresenta un prerequisito fondamentale per il proseguimento del corso e comunicare al sistema che un contenuto è pronto per la pubblicazione è ha quindi superato lo stato di bozza.

Da non dimenticare anche la possibilità di inserire nel corso delle risorse scaricabili, come per esempio dei documenti in formato PDF. Lo strumento di anteprima permette poi di visualizzare una preview delle lezioni create in modo da valutarne la resa. Ogni lezione può essere salvata in qualsiasi momento in modo da memorizzare la stato corrente del tutorial in corso di realizzazione.

Una volta completati i contenuti e giunti alla pagina di completamento non resta che inserire nome, cognome ed email che serviranno per generare il certificato del corso. Fatto questo si potrà associare un titolo al corso, stabilire un prezzo e decidere le modalità di distribuzione. Ad esempio gratuito, una tantum o in abbonamento. I pagamenti possono avvenire sia con PayPal che con Stripe.

Per ciascun corso si ha la possibilità di realizzare una pagina di presentazione con tutti i dettagli per chi desidera iscriversi. Così come è possibile gestire le impostazioni SEO per fare in modo che la pagina del corso compaia nei risultati di ricerca e attiri più visitatori possibili.

Gli strumenti di marketing di GetResponse permettono infine di utilizzare l'IA anche per generare le email e le landing page con cui verrà promosso il contenuto, massimizzando l'efficacia delle campagne. Se si gestisce un sito basato su WordPress e possibile integrare il proprio corso con pochi click per moltiplicare le opportunità di vendita.

Conclusioni

Creare corsi per l'e-learning consente di monetizzare le proprie competenze ma gli investimenti in termini di tempo e denaro così come la complessità delle campagne di marketing rappresentano ancora un ostacolo per i creatori di contenuti. GetResponse presenta una soluzione completa all-in-one che consente di creare velocemente i propri corsi e di promuoverli in modo efficace con l'aiuto dell'AI. Una soluzione innovativa per trasformare le skill in reddito.

Per testare il servizio è sufficiente creare un account con il quale si ha accesso ad una prova gratuita che permette di provare le funzionalità disponibili per 30 giorni. Non è richiesta alcuna carta di credito e si può effettuare l'upgrade al livello successivo in qualsiasi momento.

