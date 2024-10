cPanel: i prezzi aumenteranno (ancora) nel 2025

I responsabili di cPanel hanno contattato i provider che utilizzano le funzionalità della nota piattaforma di hosting management per informarli di un prossimo adeguamento dei prezzi. Quest'ultimo è stato previsto per il 2025 e influenzerà gli abbonamenti e i servizi basati su cPanel.

Come specificato nella comunicazione, l'azienda ha sottolineato di comprendere che qualsiasi modifica ai prezzi potrebbe avere un impatto sull'attività dei fornitori. È stato quindi ribadito l'impegno a dare il tempo necessario per adeguare i piani hosting offerti di conseguenza. L'obiettivo dichiarato è quello di dimostrarsi il più trasparenti possibile e fornire supporto durante la transizione. Rimane comunque il fatto che questo è solo l'ennesimo aumento che coinvolge cPanel.

I prezzi di cPanel nel 2025

La tabella dei prezzi aggiornata per il prossimo anno è la seguente:

Questo adeguamento verrà applicato automaticamente a partire dal 1° gennaio 2025. Per disporre di una visione completa è possibile consultare la Guida alla Licenza Partner 2025 e la pagina FAQ dedicata. Nella guida è presente anche la tariffa aggiornata per l'ELS (Programma di Supporto Esteso) che si applicherà ai server cPanel v110 già esistenti su Linux CentOS 7 o CloudLinux 7. Anche questo adeguamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

Sono stati inoltre allineati i prezzi per cPanel Solo Cloud e cPanel Solo Metal. Inoltre, cPanel Solo Cloud e Metal saranno idonei per sconti sul fatturato e per i PartnerNOC Certificati cPanel. Viene così sottolineata la parità in termini di valore tra cPanel Solo e cPanel Admin. Con l'unica distinzione associata al numero di account.

Gli effetti degli aumenti

Con questa revisione dei listini, un VPS con un'unica istanza della piattaforma finirà per costare 192 dollari all'anno. Il costo di un singolo account per i partner passerà invece dagli attuali 8.50 dollari a ben 16 dollari con un costo che viene quasi raddoppiato. Oltre le 100 istanze si passerà infine da 0.25 dollari al mese a 0.30 dollari al mese, con un aumento di più o meno il 20%.

Questa rimodulazione potrebbe costringere molti provider ad aumentare a loro volta i prezzi. Con un effetto negativo sulle tasche dei propri clienti.