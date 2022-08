Cosa succede se la connessione VPN salta?

Lo scopo di una VPN è quello di creare un tunnel criptato e sicuro attraverso cui i nostri dati e la nostra privacy possono viaggiare in completa sicurezza. Ma ti sei mai chiesto cosa succede se la connessione con la VPN salta o viene perduta? La risposta, purtroppo, è proprio ciò che pensi: il tuo traffico Internet viene esposto (involontariamente) come se navigassi senza VPN. E la cosa peggiore è che potresti rischiare di non accorgerti di una eventuale disconnessione. Tutto ciò non accade se il provider della VPN offre tra le sue funzionalità un “kill switch”: ma di cosa si tratta?

Cos'è un kill switch per VPN

Kill Switch è una funzionalità integrata di alcuni provider VPN, come Hide My Ass, il cui scopo è appunto quello di impedire che il tuo dispositivo resti involontariamente esposto in caso di disconnessione. Ciò significa che se mentre stai navigando dovessi perdere la connessione con una VPN, kill switch blocca l'accesso a Internet del device e la connessione resta bloccata finché non viene ripristinato il traffico attraverso il tunnel VPN criptato.

Tra i servizi VPN che includono la funzione di kill switch c'è anche Hide My Ass, uno tra i migliori e più sicuri del settore. HMA segue infatti una rigorosa politica no-log che impedisce la registrazione dei dati degli utenti; inoltre, Hide My Ass fa uso di un sistema di criptaggio che viene implementato utilizzando il protocollo di sicurezza OpenVPN. Così come sono criptati i server e protetti dagli eventuali attacchi DDoS. HMA offre una protezione integrata contro le vulnerabilità dei protocolli IPv4 e IPv6 e altre violazioni del DNS, oltre a server senza

HMA offre oltre 1100 server in più di 290 posizioni in tutto il mondo. I server sono veloci (20 Gbps) e ottimizzati per la condivisione P2P. Tra le funzioni più interessanti – kill switch a parte – ci sono la possibilità di selezionare un IP casuale, split tunneling per scegliere quali app proteggere con VNP e quali no. Puoi acquistare Hide My Ass al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, sottoscrivendo un piano di 36 mesi, Maggiori dettagli a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.