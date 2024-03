Corso Web Developer con Istituto Volta: tablet in omaggio per gli iscritti

L'Istituto Volta presenta un'opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano avviare una carriera nel campo dello sviluppo web: il corso di Web Developer Full Stack, che offre una formazione completa, accessibile a tutti e con un bonus speciale: un tablet in omaggio per gli iscritti.

Come funziona il corso di Istituto Volta?

Il corso di Web Developer Full Stack di Istituto Volta è progettato per formare professionisti altamente richiesti nel mondo del lavoro odierno. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare di sistemi IT, rendendolo accessibile a tutti coloro che sono interessati a imparare a progettare e costruire progetti web.

Durante il corso, gli studenti impareranno a utilizzare i linguaggi di programmazione orientati al web, come PHP/MySQL, HTML5 e CSS3, nonché a lavorare con software cruciali come Netbeans e MySQL. Inoltre, acquisiranno competenze nella realizzazione di siti responsive utilizzando CMS popolari come WordPress, Joomla e Drupal.

Il corso è erogato online tramite piattaforma CISCO WEBEX, con 100 ore di e-learning suddivise in 8 moduli. Gli studenti riceveranno una preparazione completa, sia teorica che pratica, per affrontare l'esame finale; nel caso non venisse superato, l'utente potrà riprepararsi gratuitamente.

A fine corso, gli studenti otterranno le certificazioni IC PHP Developer Fundamentals e l'attestato rilasciato dall'Istituto Volta, garantendo loro una formazione di alta qualità riconosciuta nel settore. L'Istituto Volta offre anche un supporto nella ricerca del lavoro dopo il corso, garantendo un aiuto prezioso nella loro transizione verso il mondo professionale.

Compila il form per richiedere maggiori informazioni sull'iscrizione al corso di Istituto Volta: agli iscritti, sarà fornito un tablet in omaggio.

