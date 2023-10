Corso professionale di Excel, offerta flash: solo 14,99 euro

Amplia le tue competenze professionali con uno dei corsi più completi e aggiornati disponibili online: "Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato", ospitato sulla rinomata piattaforma Udemy, è attualmente in offerta flash a un prezzo imperdibile. Con uno sconto dell'81%, puoi accedere illimitatamente a questa risorsa formativa unica a soli 14,99 euro, anziché 79,99 euro.

Cosa include il corso Excel di Udemy?

Questo corso si distingue per la sua enfasi sull'efficacia e l'applicabilità pratica. Dimentica le lunghe lezioni noiose e i corsi frammentati: qui troverai un approccio "all-inclusive" che abbraccia tutti gli aspetti cruciali di Excel. Con un'attenzione particolare ai casi di utilizzo concreti, il corso assicura un apprendimento pratico e immediatamente applicabile in diversi contesti professionali.

Le lezioni sono state attentamente progettate, con un focus su concetti fondamentali e avanzati, garantendo che tu possa padroneggiare il 20% delle funzionalità che generano l'80% dei risultati. Gli argomenti trattati sono supportati da esercizi e quiz di diversa complessità, per assicurare un apprendimento coinvolgente e duraturo.

Il corso si impegna inoltre a mantenere un'offerta sempre aggiornata e pertinente. Le lezioni sono state registrate utilizzando Excel 2016, ma sono facilmente adattabili anche alle versioni precedenti come Excel 2010 o 2013.

Investire in un corso di Excel di alta qualità come questo non solo migliorerà le tue competenze professionali, ma ti posizionerà un passo avanti nel mercato del lavoro competitivo di oggi. Che tu sia un principiante assoluto o un esperto desideroso di perfezionare le tue abilità, questo corso è progettato per offrire un percorso chiaro verso l'eccellenza nell'utilizzo di Excel.

Approfitta dello sconto: l'offerta flash che ti farà accedere a tempo illimitato a tutte le videolezioni e risorse aggiuntive del corso "Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato" è disponibile soltanto per un periodo di tempo limitatissimo.

