Corso Midjourney completo e in italiano in offerta lampo a 14,99€

Su Udemy, il più celebre marketplace per l'insegnamento online, è disponibile il miglior corso in italiano su Midjourney a un ottimo prezzo: 14,99 euro invece di 69,99 euro. L'offerta è a tempo limitato e riservata ai nuovi iscritti alla piattaforma. Per accedere alla speciale promozione collegati alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Midjourney AI: il corso completo e in italiano ora a 14,99€

Con il corso Midjourney AI di Eugenio Fontana, Top Udemy Instructor con oltre 40.000 studenti iscritti ai suoi corsi, imparerai l'utilizzo del programma di intelligenza artificiale per creare immagini super realistiche, prompt testuali efficaci, immagini dettagliate e piene di particolari, oltre a modificare i parametri di un'immagine per ottenere risultati migliori.

Il corso prevede in totale 77 lezioni, suddivise in 11 sezione, per una durata complessiva di oltre 5 ore. Al termine otterrai il certificato di completamento, oltre a una ricca risorsa PDF consultabile in qualsiasi momento. Per seguire al meglio gli insegnamenti, dovrai essere in possesso di una conoscenza base di informatica e di un computer per poter testare le applicazioni e seguire gli esempi pratici.

Puoi aderire all'offerta collegandoti alla pagina del corso e premere sul bottone Fare clic per riscattare posizionato in alto. Dopo pochi istanti il prezzo del corso si aggiornerà a 14,99 euro, grazie al maxi sconto del 79% appena applicato. Procedi ora con l'acquisto semplicemente cliccando sul bottone Aggiungi al carrello.

Approfitta dell'offerta a tempo limitato sul corso Midjourney AI, il corso completo e in italiano disponibile sulla piattaforma Udemy a 14,99 euro invece di 69,99 euro, così da risparmiare 55 euro sul prezzo precedente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.