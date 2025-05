CopilotKit integra assistenti AI nelle app React

CopilotKit è un framework rilasciato sotto licenza open source che permette di semplificare l'integrazione di assistenti AI all'interno di applicazioni basate su React. Il progetto nasce per offrire agli sviluppatori uno strumento completo che unisce componenti UI pronti all'uso a un'infrastruttura flessibile. Viene così facilitata la creazione di chatbot AI, agenti AI in-app e veri e propri "copiloti" digitali da integrare nel contesto di un'applicazione.

Quando utilizzare CopilotKit

Uno degli aspetti più interessanti di CopilotKit è la sua capacità di lavorare a stretto contatto con lo stato e il contesto di un'applicazione. In questo modo è in grado di offrire risposte e suggerimenti sempre pertinenti e aggiornati tenendo conto delle azioni che sono state effettuate dall'utilizzatore. Grazie ai componenti per React come CopilotChat e CopilotPopup è possibile inserire facilmente una chat AI nell'interfaccia personalizzandone l'aspetto nel dettaglio e il comportamento a seconda delle esigenze del proprio progetto.

Gli sviluppatori possono sfruttare hook come useCopilotChat() per avere il controllo totale sull'interazione utente-assistente, o utilizzare useCopilotAction() per definire azioni concrete che l'AI può compiere. Come per esempio modificare dati o interagire con specifiche funzionalità di un'applicazione.

Integrazione con gli agenti AI

Il framework supporta anche l'integrazione di agenti AI tramite piattaforme come gli orchestration framework LangGraph e CrewAI. In questo modo è possibile definire flussi di lavoro anche molto articolati e la gestione di compiti complessi tramite un assistente virtuale. Questo rende CopilotKit una soluzione ideale sia per le applicazioni aziendali che per progetti di tipo consumer che richiedono funzionalità di automazione, assistenza intelligente e una user experience ottimizzata dalla AI.

Tra gli esempi più comuni di utilizzo di CopilotKit troviamo la compilazione guidata di moduli attraverso conversazioni naturali, la realizzazione di dashboard interattive in cui l'utente può interrogare i dati in linguaggio naturale e applicazioni di pianificazione come la creazione di itinerari di viaggio personalizzati.