Copilot Vision di Microsoft potrà capire cosa fa l’utente online

All'inizio di ottobre, Microsoft ha annunciato Copilot Vision. Si tratta di una nuova funzionalità che potrebbe sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a completare varie attività analizzando il contenuto sullo schermo e fornendo l'assistenza necessaria. Due mesi dopo l'annuncio iniziale, Microsoft sta finalmente lanciando l’anteprima. Quando abilitato, Copilot Vision "vede" e comprende cosa sta accadendo sullo schermo e il suo contesto. L’utente può porre domande a Copilot sulla pagina web e l'assistente risponderà con informazioni aggiuntive. Copilot Vision è attualmente disponibile in anteprima limitata per gli abbonati a Copilot Pro negli Stati Uniti. Inoltre, la funzionalità è compatibile solo con browser Microsoft Edge e solo su determinati siti web. Secondo Microsoft, Vision sarà un'esperienza "utile e sicura". Inoltre, l'azienda prevede di espandere il numero di siti web disponibili man mano che l'ambito dei test si amplia.

Copilot Vision: funzione opt-in che deve essere avviata dall’utente

L’azienda di Redmond sottolinea che Copilot Vision non raccoglie né memorizza alcun dato utente, né lo usa per l'addestramento del modello. Una volta terminata la sessione, Copilot Vision eliminerà tutti i dati su ciò che hai detto o sulle informazioni che hai condiviso. Come Recall lanciato di recente (anch'esso in anteprima per i Windows Insider con PC Copilot+), Copilot Vision è una funzionalità di opt-in. Ciò significa che non verrà attivato a meno che tu non sarà l’utente ad avviarlo. Inoltre, Microsoft promette di dare priorità a copyright, privacy e sicurezza. Non offrirà alcuna informazione su siti web a pagamento e non sarà in grado di agire per conto dell’utente. L'unico scopo del nuovo tool è quello di "avere un secondo paio di occhi" ed essere un assistente utile che può dire di più su qualsiasi cosa l'utente chieda.

Come accennato, gli utenti possono attualmente accedere a Copilot Vision Copilot Labs. Per farlo funzionare, è necessario un abbonamento a Copilot Pro negli Stati Uniti. Per saperne di più su tale funzionalità è possibile consultare la sezione FAQ dedicata sul sito web ufficiale di Microsoft.