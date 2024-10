Copilot sbarca su WhatsApp: puoi chattare con l'IA di Microsoft

Microsoft ha recentemente annunciato una novità che potrebbe trasformare radicalmente l’uso quotidiano di WhatsApp: l’introduzione di Copilot, il suo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, direttamente all'interno della famosa applicazione di messaggistica. Con questa innovazione, gli utenti avranno la possibilità di interagire con Copilot in modo semplice e immediato, come farebbero con qualsiasi altro contatto.

Per avviare una conversazione con Copilot, sarà sufficiente scansionare un codice QR disponibile sul sito ufficiale di Microsoft. In pochi secondi, il chatbot sarà aggiunto ai contatti di WhatsApp e potrà essere utilizzato come una normale chat.

Le potenzialità offerte da Copilot sono davvero ampie: l’assistente è in grado di rispondere a domande di ogni genere, dalle informazioni generali alle richieste più articolate. Ad esempio, può aiutare a rimanere aggiornati sulle ultime notizie, suggerire una ricetta per la cena o persino supportare nella scrittura di email professionali. L'intelligenza artificiale è progettata per adattarsi alle esigenze degli utenti, fornendo risposte su misura per ciascuna richiesta.

Con Copilot sarà possibile generare immagini

Un aspetto particolarmente innovativo è la capacità di Copilot di generare immagini a partire da descrizioni testuali. Grazie alla tecnologia DALL-E 3, l'utente può semplicemente descrivere ciò che desidera vedere e ottenere in pochi istanti un’immagine corrispondente. È come avere a disposizione un illustratore personale sempre pronto a trasformare idee in opere visive.

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, Microsoft ha messo a disposizione dei suoi utenti strumenti per gestire la propria privacy. Prima di utilizzare Copilot, è consigliabile consultare attentamente i termini di servizio per comprendere come verranno trattate le informazioni personali. È comunque possibile scegliere di non condividere determinati dati con l’azienda.

Un’altra caratteristica utile è la possibilità di utilizzare Copilot anche nella versione desktop di WhatsApp. Gli utenti di WhatsApp Web potranno aggiungere il chatbot alle loro conversazioni semplicemente cliccando su un link fornito da Microsoft, rendendo l’assistente disponibile sia su smartphone che su computer.