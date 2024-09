Copilot for Sales: Microsoft svela nuove funzionalità in arrivo

Microsoft ha lanciato ufficialmente Copilot for Sales a febbraio. Questo servizio consente ai dipendenti aziendali che lavorano nel settore vendite di accedere a funzionalità di intelligenza artificiale generativa progettate per semplificare la loro vita lavorativa. Dal lancio di GA, l’azienda ha aggiunto altre funzionalità e miglioramenti al servizio. Queste includono ad esempio un modo per condividere rapidamente i riepiloghi e-mail di Copilot creati in Outlook con le riunioni e i partecipanti di Teams. Nei giorni scorsi, Microsoft ha annunciato che sono attualmente in fase di distribuzione altre nuove funzionalità e miglioramenti per gli utenti di Copilot for Sales. In un post sul blog, l'azienda ha affermato che uno di questi miglioramenti dovrebbe essere di grande aiuto per gli utenti alle prime armi.

Copilot for Sales: le novità per gli utenti Dynamics e Salesforce

In precedenza, gli utenti che iniziavano ad accedere al servizio dalla loro app Teams dovevano prima accedere ad Outlook e poi alla configurazione del loro CRM (Customer Relationship Management). Ora, i dipendenti addetti alle vendite che utilizzano Dynamics o Salesforce per il loro CRM avranno un'esperienza diversa quando accederanno a Copilot for Sales tramite l'app personale Teams. Come riporta Microsoft: “gli utenti Dynamics saranno automaticamente registrati in un ambiente anche se non hanno mai effettuato l'accesso prima (come su Outlook). Inoltre, questi possono anche confermare o modificare il loro ambiente. Se sono presenti più ambienti, potranno passare da uno all’altro senza disconnettersi. Gli utenti Salesforce potranno accedere a uno qualsiasi dei loro ambienti direttamente dall'app Teams Personal”.

Un'altra nuova funzionalità in fase di lancio aggiungerà ciò che Microsoft chiama Actionable Message Banners. Questa sarà disponibile nell'app Outlook. Secondo l’azienda di Redmond: “quando si leggono le email dei clienti esterni, questi banner faranno emergere prompt contestuali che guideranno i venditori a eseguire azioni importanti direttamente tramite Copilot for Sales, come l'aggiunta di nuovi contatti o lead e il salvataggio delle email nel CRM, il tutto aiutando i venditori a rimanere organizzati e a risparmiare tempo prezioso”. Questi nuovi banner appariranno su due e-mail esterne per utente Copilot for Sales al giorno.