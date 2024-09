Microsoft 365 Roadmap: Outlook supporterà apertura offline

Nella Microsoft 365 Roadmap di questa settimana sono stati inclusi un paio di nuovi elenchi di Outlook per funzionalità future che dovrebbero interessare gli utenti. È difficile da credere, ma la "nuova" app Outlook per Windows attualmente necessita di una connessione Internet per essere aperta o riavviata. Ciò dovrebbe definitivamente cambiare entro la fine di settembre. secondo la quanto riportato sul sito web Microsoft: “questo introduce la possibilità di aprire o riavviare il nuovo Outlook per Windows quando non si è connessi a Internet. In precedenza, era necessaria una connessione a Internet per aprire o riavviare il nuovo Outlook. L'accesso offline è supportato solo quando l'app è già in esecuzione e poi va offline. L'apertura e il riavvio dell'app offline saranno introdotti con questa distribuzione”.

A dicembre arriverà anche una nuova funzionalità di calendario per la nuova app Outlook per Windows. Secondo l’azienda di Redmond: “gli utenti potranno vedere automaticamente i loro calendari mappati automaticamente quando passeranno dalla versione classica di Outlook alla nuova”.

Microsoft 365 Roadmap: le novità per l’app Teams

Passando a Microsoft Teams, le persone che usano le app Teams per iOS o Android avranno una nuova funzionalità video a novembre. Come si legge nel sito della Microsoft 365 Roadmap: “Cloud IntelliFrame, la funzionalità di inquadratura video che migliora la visibilità delle persone nella stanza per i partecipanti alle riunioni online, è ora disponibile per gli utenti di Teams per dispositivi mobili quando si uniscono a una riunione con partecipanti in una Teams Room su Windows”.

A ottobre, gli utenti di Teams per desktop e macOS riceveranno una nuova funzionalità per gli utenti di notebook BYOB in Office. Secondo Microsoft: Quando gli utenti collegano il loro laptop alla periferica condivisa di una stanza tramite USB, Teams rileva automaticamente l'audio della stanza e consiglia di connettersi nella schermata di pre-partenza, semplificando l'esperienza della sala riunioni BYOD (Bring Your Own Device). Per i dispositivi della stanza (ad esempio, display, dispositivi audio) riconosciuti come condivisi e nell'elenco dei dispositivi BYOD noti di Microsoft, gli utenti passeranno automaticamente all'audio della stanza al momento della connessione”.

Infine, a ottobre gli utenti del browser Microsoft Edge su Mac otterranno una nuova funzionalità correlata a Teams. Quando si imposta Microsoft Edge come ​​browser predefinito su macOS e si abilita la funzionalità su Teams, i collegamenti web dall'app desktop Teams inviati tramite chat, canali, calendario e altri punti di ingresso si apriranno automaticamente nel profilo che ha effettuato l'accesso all'app Teams. Gli amministratori possono controllare la disponibilità di questa funzionalità utilizzando il criterio "Scegli quale browser apre i collegamenti web". Per scoprire le nuove funzionalità che verranno introdotte sulla Microsoft 365 Roadmap bisognerà attendere gli aggiornamenti della prossima settimana.