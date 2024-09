Copilot Academy arriva per tutti gli utenti Microsoft 365 Copilot

Ad aprile, Microsoft ha lanciato per la prima volta Copilot Academy, ovvero un modo per aiutare aziende e organizzazioni a capire come utilizzare l'assistente AI. Tuttavia, all'epoca era disponibile solo per le aziende che avevano una licenza a pagamento con Viva Learning o Viva Suite. Nelle scorse ore, Microsoft ha rivelato in un post del blog che Copilot Academy è ora disponibile per un pubblico molto più ampio. Qualsiasi azienda o organizzazione con una licenza Microsoft 365 Copilot può ora accedere al servizio. Questi utenti possono ora ottenerlo accedendo al sito web Viva Learning o scaricando e installando l'app Viva Learning per Microsoft Teams. Il servizio supporta le lingue inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, giapponese e cinese.

Copilot Academy: le nuove funzionalità introdotte per il servizio

Microsoft ha anche annunciato alcune nuove funzionalità che verranno aggiunte a Copilot Academy. Si tratta di aggiornamenti dei contenuti di Academy. Come riportato da Microsoft: “valutiamo costantemente il valore e l'impatto dei singoli corsi. Aggiungeremo periodicamente nuovi contenuti non appena saranno disponibili e lavoriamo sempre per garantire che i materiali forniti siano utili e della massima qualità”. La seconda funzionalità riguarda i Nudge di Copilot Academy (2024 Q4). Questi nudge di notifica di Teams incoraggeranno i nuovi utenti a provare il servizio. Inoltre, manterranno aggiornati gli utenti esistenti sulle novità in arrivo su base mensile.

Al momento, questo servizio ha le stesse funzionalità, indipendentemente dal fatto che si abbia una licenza Microsoft 365 Copilot o Viva Learning a pagamento. Tuttavia, nel prossimo futuro i titolari di account con licenza Viva Learning a pagamento otterranno alcune funzionalità esclusive per quegli utenti. Nel quarto trimestre del 2024, gli amministratori saranno in grado di duplicare e personalizzare Copilot Academy. Ciò permetterà di adattarsi meglio alle esigenze specifiche di un'azienda. Infine, nel primo trimestre del 2025, gli utenti Viva Learning a pagamento saranno in grado di creare percorsi di apprendimento per gli utenti Copilot Academy con più di un livello o piano.