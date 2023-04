Conviene davvero una Carta di Credito? Questa GRATIS è la scelta giusta

La carta di credito è uno strumento molto diffuso ma non accessibile a tutti, per via dei requisiti richiesti dalle banche per l’emissione. Si tratta, però, di una carta di pagamento molto comoda e essenziale per accedere a determinati servizi senza limitazioni (come l’autonoleggio). Conviene, quindi, richiedere una carta di credito? La risposta è sì e questo vale anche se si prevede di utilizzarla poco. Una carta di questo tipo può sempre far comodo, in tanti contesti.

Per questo motivo, la scelta giusta per richiedere una carta di credito è Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta di credito gratuita che, oltre a non prevedere costi fissi e commissioni, non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente. Di conseguenza, anche per chi utilizza poco questo tipo di carta, poter contare su Carta YOU è davvero la scelta giusta, eliminando qualsiasi costo. Questa carta offre bonus aggiuntivi come una polizza viaggi gratis.

Richiedere Carta YOU è semplice. Basta accedere al sito ufficiale e inoltrare la richiesta di emissione.

Carta YOU: la carta di credito che conviene davvero è gratuita e senza conto

Carta YOU è la scelta ideale sia per chi utilizza molto la carta di credito che per chi, invece, la utilizza solo saltuariamente (magari in viaggio). Questa carta, infatti, è davvero gratuita:

il canone è azzerato a tempo indeterminato

a tempo indeterminato non ci sono commissioni su prelievi e pagamenti , anche all’estero

, anche all’estero la carta utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo

ed è, quindi, accettata in tutto il mondo c’è una polizza viaggi gratis per tutti i clienti

per tutti i clienti è possibile richiedere la rateizzazione delle spese sostenute

Carta YOU è la carta di credito giusta per tutte le tipologie di utente. Eliminando tutti i costi, sia fissi che legati all’utilizzo, infatti, questa carta risulta ideale sia per chi fa un uso intenso della carta di credito che per chi la utilizza di tanto in tanto. Richiedere l’emissione di Carta YOU è semplice e gratuito. Basta accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Il plafond di Carta YOU viene stabilito dall’istituto dopo la richiesta di emissione da parte del cliente, sulla base dei requisiti forniti dallo stesso. Nel corso del tempo, però, pagando sempre le spese sostenute in tempo, il plafond aumenterà in automatico. Il cliente può chiedere, in ogni caso, di incrementare il fido contattando il servizio clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.