Controller Razer Wolverine V2: su Amazon ENORME SCONTO per il pad

Non è raro trovarci di fronte a videogiochi che sono effettivamente scomodi da giocare con mouse e tastiera quando giochiamo su PC, e molto spesso anche i pad tradizionali che utilizziamo su console non sono quelli che si adattano al meglio alle nostre esigenze. Tra le aziende che però si prodigano da sempre a creare hardware e prodotti di vario genere per migliorare le nostre esperienze da gaming, c'è proprio Razer, che si è specializzata anche nella creazione di controller performanti, come questo Razer Wolverine V2.

Ebbene, da oggi in offerta su Amazon potrete acquistare il controller cablato Razer Wolverine V2 a soli 64,99€, con uno sconto mostruoso del 46% e circa 55,00€ risparmiati per il vostro portafoglio.

Controller Razer Wolverine V2: performante e graffiante

Si tratta di un controller che potrete sfruttare sia su PC, sia sulla famiglia di console Xbox One, sia su quelle più moderne Xbox Series X|S. Si tratta di un prodotto che va collegato col cavo integrato, e necessita di pile tipo 1A. Il Razer Wolverine V2 è progettato per un maggior controllo e precisione, con la sua ergonomia che permette una presa naturale ed un'interazione veloce e precisa coi tasti.

Nel controller Razer Wolverine V2 sono presenti inoltre 2 pulsanti aggiuntivi rimappabili: 2 pulsanti multifunzione sul lato anteriore del controller che possono essere rimappati con Razer Controller Setup for Xbox, per offrire un maggiore controllo e uno stile di gioco personalizzato. Chiaramente potrete collegare le vostre cuffie con jack 3,5mm direttamente al controller per godere dell'audio migliore senza dovervi collegare alla console.

