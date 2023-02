Controller per Nintendo Switch PDP: SCONTO PAZZESCO del 20% su Amazon

Tutti i gamer sanno che il comfort, la responsività e la velocità degli input sono la base per qualsiasi attività ludica, e soprattutto se parliamo di una console come Nintendo Switch, che coi suoi Joy-Con non ha creato un'ergonomia proprio adatta a tutti, sappiamo bene che per giocare in modalità casalinga un controller "vecchio stile" è a dir poco indispensabile. In questi casi aziende come PDP vengono in nostro soccorso, creando dei controller con licenza ufficiale Nintendo, cablati, ma a un prezzo più che competitivo.

Ebbene, l'occasione per acquistarne uno è arrivata, dato che da oggi il Controller per Nintendo Switch PDP è in offerta su Amazon a soli 23,99€, venduto e spedito da Amazon.

Controller Nintendo Switch PDP: comfort e licenza

Quello di cui stiamo parlando è un controller che vi farà dire addio alla piccolezza dei Joy-Con quando giocate con Nintendo Switch in modalità casalinga, e anche al dispositivo che rende la vostra coppia di piccoli controller un "quadratone" tutt'altro che comodo da utilizzare.

Dotato di un cavo USB per essere collegato alla Dock Station di Switch, questo Controller per Nintendo Switch PDP dispone anche di uno spinotto da 3,5 mm per collegare le cuffie e sentire l'audio di tutti i giochi, ma anche la chat nei titoli che la supportano.

