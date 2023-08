Conto smart Credem Link a canone zero, la soluzione che cercavi

Gestire le tue finanze è complesso? Allora devi disporre di soluzioni flessibili e innovative. Ecco Credem Link, la soluzione smart che risponde brillantemente a questa tua esigenza.

Attraverso di essa, puoi accedere a un conto online privo di canone mensile e con un team di abili consulenti sempre pronto ad assisterti.

Credem Link: la soluzione smart a canone zero che cercavi

Credem Link è l'opzione ideale per gestire le finanze in modo efficace ed economico, in quanto offre accesso all’Internet Banking e a una varietà di carte di pagamento, tutto a zero costi fissi.

Accederai a un vasto assortimento di servizi bancari online senza pagare canone, tra cui una carta di debito internazionale gratuita per il primo anno con cui effettuare pagamenti in Italia e all'estero attraverso l'utilizzo di smartphone e altri dispositivi, tra cui Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Successivamente, il canone sarà di 1,50 al mese. Se operi principalmente in Italia, Credem Link propone una carta di debito che è gratuita e funziona solo sul circuito nazionale.

Questa carta di debito facilita gli acquisti in negozio e i prelievi di contanti dagli sportelli automatici, fungendo da alternativa conveniente e finanziariamente solida.

Credem Link mette a disposizione una piattaforma completa di gestione finanziaria. Tramite questa piattaforma potrai comodamente tenere traccia delle tue finanze utilizzando il PC o l'app Credem sul tuo dispositivo mobile.

È intuitiva, quindi ti consente di monitorare facilmente i saldi dei tuoi conti, eseguire pagamenti e tenere traccia delle transazioni con pochi clic.

Una delle caratteristiche distintive di Credem Link è il team di consulenti finanziari qualificati, i quali possono offriti assistenza personalizzata.

Se desideri investire oppure trovare un modo per risparmiare, questo team è sempre a tua completa disposizione.

Cosa aspetti? Clicca sul link sottostante e apri il conto: non troverai un’occasione migliore di questa!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.