Conto Deposito Più: 3% annuo lordo per 6 mesi con Credem Link

L'apertura del conto corrente Credem Link ti offre il vantaggio non trascurabile di attivare, in pochi click, anche il Conto Deposito Più. Si tratta di una soluzione pensata per aiutarti a far crescere i tuoi risparmi in modo semplice, veloce e sicuro: in questo modo potrai sfruttare al massimo la tua liquidità, mantenendo la tranquillità di un investimento protetto.

I vantaggi del Conto Deposito Più di Credem

La scelta di Conto Deposito Più, che potrai attivare facilmente subito dopo aver aperto il tuo conto corrente online Credem Link, ti permette di sfruttare immediatamente diversi vantaggi, a cominciare dai rendimenti garantiti, dato che il tasso del 3% lordo annuo a scadenza per 6 mesi è fissato in anticipo e ti permette di pianificare al meglio le tue spese.

I tuoi risparmi saranno protetti fino a 100.000 euro grazie alla copertura data dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: il tasso si applica su somme trasferite di recente, dandoti un uso strategico del tuo capitale. L'attivazione, come detto, è velocissima e puoi farla tramite l'app Credem o l'Internet Banking del tuo conto corrente online Credem Link.

Non hai costi di attivazione da affrontare, il conferimento minimo richiesto è di 5000 euro e hai la possibilità di svincolare le somme in qualsiasi momento.

Il Conto Deposito Più è dunque la soluzione che cercavi per dare valore al tuo denaro in conto corrente con un tasso di rendimento garantito a scadenza, semplice e di breve durata. Aprilo adesso.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.