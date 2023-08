Se necessiti di aprire un nuovo conto corrente bancario, dovresti scegliere un’opzione senza costi mensili, che ti consente di risparmiare denaro a lungo termine.

Uno di questi conti è Conto Corrente Arancio di ING a canone zero, il quale consente una gestione totalmente digitale e conveniente delle tue finanze.

Conto Corrente Arancio ING: canone zero e operazioni incluse

In quanto nuovo cliente, non dovrai pagare il canone di tenuta conto per un anno del Conto Corrente Arancio. Anche i prelievi e bonifici sono gratuiti per 12 mesi.

Al termine di questo periodo, potrai continuare ad azzerare i costi utilizzando l’opzione “Modulo Zero Vincoli”.

Il costo del modulo è di 2 euro al mese, che puoi azzerare se accrediti sul conto lo stipendio o la pensione oppure mostri entrate mensili di almeno 1000 euro.

Puoi associare al conto un conto deposito chiamato Conto Arancio, che ti offre un tasso di interesse del 3% annuo lordo sulle somme depositate.

La durata di questa promo è di 12 mesi partendo dalla data di attivazione. Terminato questo periodo, il tasso annuo lordo sarà dello 0,5%.

Ma la vera novità è il grande regalo che ti aspetta: 500 euro in buoni Amazon. Se apri Conto Corrente Arancio, potrai far sentire i tuoi amici ancora più speciali. Come? Una volta attivato il conto, riceverai il tuo codice amico.

Ti basterà condividerlo con gli amici e invitarli a scegliere Conto Corrente Arancio. In questo modo avrai un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro sia per te che per loro, con cui godervi lo shopping online. Con 10 amici puoi arrivare fino a un massimo di 500 euro.

Quindi, se vuoi quanto detto finora, clicca sul link qui sotto e apri il conto.

