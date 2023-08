Conto Corrente Arancio ING gratuito per un anno: approfitta ora

Il Conto Corrente Arancio offerto da ING è un conto completamente digitale, senza commissioni, facilmente apribile online. Con la comodità dell'app ING, puoi gestire le tue spese senza problemi.

Conto Corrente Arancio propone a tutti i nuovi clienti un'offerta generosa, offrendo loro un conto senza alcun canone.

Questa offerta include anche bonifici e prelievi gratuiti per la durata di 12 mesi. Trascorsi i 12 mesi, hai la possibilità di attivare il “Modulo Zero Vincoli” per azzerare i costi delle operazioni bancarie.

In alternativa, puoi mantenere il conto gratuito accreditando lo stipendio o la pensione, oppure mostrando un reddito mensile di almeno 1.000 euro.

Il Modulo Zero Vincoli ti offre la comodità di prelevare denaro senza commissioni da qualsiasi ATM situato in Europa o in Italia.

Inoltre, consente bonifici SEPA gratuiti fino a 50.000 euro sia online che per telefono e fornisce anche un modulo assegni gratuito ogni anno.

L'attivazione e disattivazione del Modulo Zero Vincoli è un processo semplice e rapido, che può essere effettuato sia in fase di apertura del conto che in un secondo momento, e anche online.

Conto Corrente Arancio ING gratuito per un anno: ecco come aprirlo

Per aprire Conto Corrente Arancio devi seguire una procedura online al 100% che include una firma digitale. Per finalizzare la richiesta sono necessari:

un documento di riconoscimento valido ed emesso in Italia (carta d’identità, passaporto o patente);

valido ed emesso in Italia (carta d’identità, passaporto o patente); la tessera sanitaria o il codice fiscale;

o il codice fiscale; un indirizzo email valido;

un cellulare.

Durante la procedura puoi scegliere il Modulo Zero Vincoli e selezionare le carte di pagamento che meglio si adattano alle tue preferenze.

Dopo questo passaggio, tutto ciò che serve è effettuare un bonifico dal tuo conto attuale per attivare il modulo, permettendoti di iniziare ad utilizzarlo immediatamente.

Al Conto Corrente Arancio è possibile abbinare anche un Conto Deposito, comunemente denominato Conto Arancio, che prevede un tasso di interesse annuo lordo nominale del 3% per depositi fino a 100.000 euro.

Questa offerta promozionale è valida per un periodo di 12 mesi a partire dal momento dell'attivazione, trascorso il quale il tasso di interesse sarà ridotto allo 0,5% annuo lordo.

