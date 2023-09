Conto Corrente Arancio di ING è un conto digitale senza canone che ti permette di gestire tutte le tue spese quotidiane, dal prelievo al pagamento.

Puoi gestirlo comodamente online tramite internet banking o con l'app sul tuo smartphone. Con il Conto Corrente Arancio hai:

Prelievi di contante con carta di debito in Italia ed Europa a soli 0,95 euro .

. Bonifici SEPA fino a 50.000 euro online senza costi aggiuntivi.

online senza costi aggiuntivi. Bonifici SEPA fino a 50.000 euro attraverso Servizio Clienti a soli 2,50 euro .

. Modulo assegni a 7,50€ l'uno.

E se vuoi di più, attiva il Modulo Zero Vincoli e avrai il canone gratuito per i primi 12 mesi (offerta valida dal 14/05 per i nuovi clienti).

Dopo un anno, Modulo Zero Vincoli costerà 2 euro al mese, ma se guadagni almeno 1.000 euro al mese o accrediti sul conto lo stipendio o la pensione, il canone sarà gratuito.

Conto Corrente Arancio, il conto gratuito per 12 mesi che ti regala buoni Amazon

Per aprire il Conto Corrente Arancio, basta registrarti online con la firma digitale, aggiungere Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento desiderate.

Dopo un bonifico, il conto è subito attivo. Puoi anche aprire un conto deposito (Conto Arancio) che offre un tasso d'interesse del 3% all'anno fino a 100.000 euro per 12 mesi. Dopo questo periodo, il tasso di interesse sarà dello 0,5% all'anno.

Il vantaggio sicuramente più notevole se apri questo conto è la possibilità di ricevere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon.

Come? Aprendo questo conto e facendo sentire i tuoi amici ancora più speciali. Una volta attivato il conto, riceverai il tuo codice amico.

Ti basterà condividerlo con gli amici e invitarli a scegliere Conto Corrente Arancio. In questo modo, riceverai un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro per te e per loro, in modo da godervi il vostro shopping online. Con 10 amici puoi arrivare fino a un massimo di 500 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.