Conto aziendale a canone zero per 6 mesi: Illimity lancia b-ilty

Hai sentito parlare della nuova offerta bancaria 100% digitale di Illimity Bank? Si chiama b-ilty ed è stata appositamente creata per supportare le PMI italiane nel loro percorso di crescita. Ecco la buona notizia: per i prossimi due mesi, chi aprirà un nuovo conto b-ilty otterrà canone azzerato per i primi sei mesi. Un'ottima opportunità per risparmiare e sfruttare tutti i vantaggi che b-ilty può offrire alla tua azienda.

Perché scegliere b-ilty

Con b-ilty potrai ottenere sei mesi di canone gratuito del conto business basic, che mette a disposizione 20 bonifici SEPA gratuiti al mese, sia singoli che multipli, in Italia e in Europa (Paesi SEE). I bonifici istantanei, invece, hanno un costo di 2 euro, mentre gli addebiti diretti SDD di 50 centesimi. Gratuite ance le spese di registrazione delle operazioni, Illimity Connect e canone Internet Banking (limite tre profili), oltre alla carta di debito, che potrai utilizzare per pagare contactless da esercenti fisici oppure online. La carta di credito è invece disponibile con canone annuale di 52 euro.

Il punto forte di b-ilty è la gestione tramite piattaforma digitale, che ti permetterà di mantenere ogni aspetto finanziario della tua azienda sotto controllo. Potrai tenere traccia dei tuoi movimenti, delle attività finanziarie, visualizzare grafici e dashboard in tempo reale, seguire le operazioni, richiedere nuovi servizi e prodotti online senza documentazione cartacea.

E, se ne avrai bisogno, potrai permettere l'accesso alla tua piattaforma digitale ad altre figure professionali importanti per la tua azienda, come CFO, amministrativi o anche commercialisti, Il servizio clienti, nel caso avessi qualche dubbio o riscontrassi problematiche, è sempre disponibile 7 giorni su 7.

In sintesi, b-ilty offre un'esperienza di gestione finanziaria aziendale semplice, efficiente e completa. E non dimenticare che tutti i nuovi utenti b-ilty potranno usufruire di canone completamente azzerato per la durata di ben sei mesi se scelgono di aprire il proprio conto entro giugno.

