Conserva le tue password al sicuro in una cassaforte crittografata

Per una gestione semplice e sicura delle password, la soluzione più efficace è affidarsi a un password manager, un tool che si occupa di conservare al sicuro credenziali e dati personali sensibili, nonché di creare password complesse a prova di hacker. NordPass è un password manager di comprovata esperienza, che tra i suoi principali punti di forza ha l'utilizzo della crittografia più avanzata del settore.

In questi giorni il piano Premium della durata di due anni è in offerta a 1,49 euro al mese, per effetto del 50% di sconto sul prezzo di listino. La promozione in corso prevede anche la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Perché scegliere NordPass rispetto alle soluzioni integrate nel browser

Sono in tanti a domandarsi il motivo per cui occorre un password manager premium, vale a dire a pagamento, quando le stesse funzioni - più o meno - sono già disponibili nelle soluzioni presenti nei browser più comuni, come Chrome, Safari ed Edge.

La risposta, nonostante si possa credere il contrario, è molto semplice: soluzioni come quelle di NordPass offrono una sicurezza di gran lunga superiore.

Nel caso specifico della soluzione del team di Nord Security, lo stesso che ha realizzato app di successo quali NordVPN e Saily, si annovera l'utilizzo di algoritmi di crittografia avanzati, così da garantire la massima sicurezza di dati sensibili quali password, passkey e numeri delle carte di credito.

A tutto questo si aggiungono le funzionalità di sicurezza extra integrate nel piano Premium, tra cui Salute Password e Data Breach Scanner. Con il primo servizio si ha l'opportunità di rilevare eventuali password deboli, datate o riutilizzate, invece il secondo strumento consente di scoprire se alcune delle proprie informazioni personali sono state esposte in una violazione dati.

Il piano Premium di NordPass è al momento in offerta a 1,49 euro al mese per due anni, con la possibilità di contare sul rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.