Connettiti ovunque a Natale: Saily ti regala fino a 5GB Gratis

I vantaggi offerti da Saily

Le eSIM di Saily sono progettate per semplificarti la vita durante i viaggi. Ecco alcuni dei vantaggi offetrti da Saily:

Assistenza clienti 24/7 : disponibile per aiutarti in qualsiasi momento.

: disponibile per aiutarti in qualsiasi momento. Connessione istantanea : la tua eSIM si attiva automaticamente quando raggiungi la tua destinazione.

: la tua eSIM si attiva automaticamente quando raggiungi la tua destinazione. Un’unica eSIM per tutto il mondo : aggiungi nuove destinazioni senza dover cambiare eSIM.

: aggiungi nuove destinazioni senza dover cambiare eSIM. Notifiche sull’utilizzo dei dati : Saily ti avvisa quando hai utilizzato l’80% dei tuoi dati per evitare sorprese.

: Saily ti avvisa quando hai utilizzato l’80% dei tuoi dati per evitare sorprese. Risparmio garantito : dì addio ai costi di roaming elevati.

: dì addio ai costi di roaming elevati. Copertura globale: con piani disponibili in oltre 180 destinazioni, Saily offre opzioni per ogni esigenza.

Offerte speciali in evidenza

Saily propone piani flessibili e convenienti per ogni tipo di viaggio. Ecco alcuni esempi:

Turchia : Da $3.99

: Da $3.99 Stati Uniti : Da $3.99

: Da $3.99 Thailandia : Da $2.99

: Da $2.99 Emirati Arabi Uniti : Da $3.99

: Da $3.99 Giappone: Da $3.99

Come funziona?

Scegli il tuo piano dati

Accedi all’app Saily, seleziona la destinazione e scegli il piano più adatto alle tue esigenze. Configura la tua eSIM

Scarica l’app, segui la procedura guidata e installa la tua eSIM in pochi semplici passi. Utilizza subito la tua eSIM

La tua eSIM si attiverà automaticamente quando raggiungerai la tua destinazione.

Scarica l’app e approfitta dell’offerta

Con Saily, il tuoi viaggi sono senza stress. Scarica l’app disponibile su App Store e Google Play, oppure utilizza il QR code per un download rapido. Non perdere l’opportunità di sfruttare l’offerta natalizia e rimanere connesso ovunque tu vada. Per conoscere l'offerta completa di Saily clicca qui.