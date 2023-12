Concludi il 2023 in bellezza con Mondly e lo sconto del 95%

Impara le lingue che hai sempre desiderato conoscere con l'affare dell'anno offerto da Mondly. Solo ora, per un tempo limitato, puoi ottenere accesso a vita a 41 lingue a soli 99,99 euro invece di 1999,99 euro. Un risparmio del 95%, un'opportunità imperdibile per tutti coloro che hanno buoni propositi linguistici per il nuovo anno.

Pluripremiata ed efficace: questo è Mondly

Facebook l'ha riconosciuta come "App dell'Anno", mentre Apple come la "Migliore Nuova App". Con oltre 110 milioni di download, Mondly è la scelta preferita di chi desidera imparare nuove lingue in modo divertente, veloce ed efficace. Questo perché l'app ha rivoluzionato l'apprendimento delle lingue, combinando esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata.

Ora è possibile imparare una lingua come un madrelingua grazie ai professionisti che collaborano con la piattaforma, arricchendo l'esperienza con l'accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro. Altri vantaggi includono un chatbot dotato di riconoscimento vocale per esercitarti in conversazioni reali e la possibilità di apprendere tramite corsi tradotti nella tua lingua madre.

La promozione Mondly è valida soltanto per un periodo di tempo limitato. Acquistando ora il piano a vita, senza abbonamenti né costi nascosti, avrai accesso a ben 41 lingue per soli 99,99 euro invece di 1999,99, risparmiando così il 95%.

