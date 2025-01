Con Very Mobile puoi avere 150 Giga in 5G per sempre

Avere il meglio della velocità mobile e tanto traffico dati può essere con Very Mobile molto conveniente. L’ultima offerta, infatti, prevede un piano con 150 Giga di traffico dati, il 5G incluso, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese per sempre. Attiva ora il piano Very Mobile.

Avere tanto a poco prezzo con l’offerta Very Mobile

L’offerta Very Mobile non è conveniente solamente per il prezzo (tra i più bassi tra tutti gli operatori) ma anche per la qualità del servizio. Very Mobile, infatti, è un operatore che utilizza una rete che assicura fino al 99,7% di copertura potendo contare nelle aree raggiunte da questa tecnologia anche sulla velocità e la stabilità del 5G. Tecnologia 5G inclusa nel canone senza costi aggiuntivi.

A rendere l’offerta Very Mobile conveniente c’è anche la certezza di un canone mensile che non cambierà nel tempo e l’assenza di costi extra. Non ci sono consumi imprevisti né costi di attivazione: tutto è compreso nei 5,99€ al mese. Inoltre anche in caso di recesso o disattivazione non ci sono costi o penali da pagare.

Inoltre anche quando si consumano tutti i Giga presenti nell’offerta, Very Mobile non applica in automatico la navigazione con tariffa a consumo ma blocca il servizio. In questo modo si evitano spiacevoli costi extra e se si ha necessità di navigare si può, dall’applicazione sullo smartphone, attivare l’opzione Rinnova (sempre disponibile) con la quale ottenere i 150 Giga del mese successivo.

Tutto molto semplice, chiaro e trasparente ed estremamente conveniente. La SIM Very Mobile è acquistabile e attivabile online in pochi istanti completando il processo di portabilità (l’offerta è riservata ai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce e molti altri). Passa ora a Very Mobile, naviga in libertà e dimentica tutte le preoccupazioni sui costi del piano tariffario.

