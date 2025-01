Con Very Mobile hai 150 Giga a soli 5,99€ al mese, per sempre

Se stai cercando un piano mobile conveniente e completo, Very Mobile potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Grazie a offerte come quella da 5,99€ al mese garantita per sempre, Very Mobile si distingue come una delle soluzioni più convenienti e affidabili nel panorama della telefonia mobile.

Offerta 5G a 5,99€ al mese – per sempre

Tra le promozioni più interessanti spicca l'offerta 150 Giga in 5G, con minuti e SMS illimitati, il tutto a soli 5,99€ al mese, garantiti per sempre. In più, per chi passa a Very Mobile da operatori come Iliad, CoopVoce o PosteMobile, sono inclusi 2 mesi gratuiti.

Caratteristiche principali dell'offerta:

150 Giga in 5G per una navigazione veloce e affidabile.

per una navigazione veloce e affidabile. Minuti e SMS illimitati per comunicare senza pensieri.

per comunicare senza pensieri. eSIM gratuita e attivazione inclusa nel prezzo.

e attivazione inclusa nel prezzo. Copertura eccellente fino al 99,7% in 4G e 97% in 5G.

Questa offerta è perfetta per chi desidera una connessione veloce e affidabile a un prezzo fisso e trasparente.

Altre offerte di Very Mobile

1. Offerte per nuovi numeri

Se hai bisogno di un nuovo numero, puoi scegliere pacchetti con 100 o 200 Giga in 5G a partire da soli 6,99€ al mese. L’attivazione ha un costo promozionale di 2,99€.

2. Per clienti TIM, Vodafone e Kena

Very Mobile non dimentica chi proviene da operatori storici. Puoi attivare un piano con 100 o 200 Giga in 5G a 11,99€ al mese, senza costi di attivazione.

3. Piani Giga illimitati per veri power user

Per chi utilizza internet in modo intensivo, sono disponibili offerte con 300 Giga a 11,99€ al mese o 1000 Giga a 13,99€ al mese per nuovi numeri.

4. Offerte Voce

Per chi usa principalmente minuti e SMS, Very Mobile propone piani con 10 o 20 Giga di dati a partire da 4,99€ al mese.

Vantaggi Very Mobile

Very Mobile si distingue non solo per i prezzi competitivi, ma anche per una serie di vantaggi inclusi:

Cambi offerta gratuiti : puoi passare a un piano superiore senza spese.

: puoi passare a un piano superiore senza spese. Hotspot incluso : usa i tuoi Giga per condividere la connessione con altri dispositivi.

: usa i tuoi Giga per condividere la connessione con altri dispositivi. Protezione avanzata: il servizio “Very Protetti” ti tutela da virus e malware.

Inoltre, l’attivazione è semplicissima e si può fare online tramite SPID, CIE o video identificazione. Per attivare la ta offerta clicca qui.