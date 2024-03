Con Surfshark VPN risparmi fino all'81% e hai due mesi GRATIS

Rendi la tua esperienza online più sicura che mai: adesso è il momento perfetto grazie all'offerta di Surfshark VPN: fino all'81% di sconto, più 2 mesi gratuiti. Una VPN completa, con prezzi promozionali che partono da 2,29 euro al mese, per navigare ovunque tu sia con tranquillità, ma soprattutto sempre anonimo e protetto.

Funzionalità avanzate per la tua sicurezza

Con Surfshark VPN, ottieni molto più di una semplice protezione online. Puoi navigare senza tracciamenti, proteggere i tuoi dispositivi dai malware e salvaguardare la sicurezza dei tuoi account. Questi i tre piani disponibili in promozione:

Starter a soli 2,29 euro al mese (79% di sconto): ideale per proteggere la tua navigazione quotidiana

al mese (79% di sconto): ideale per proteggere la tua navigazione quotidiana One a soli 2,89 euro al mese (81% di sconto): la soluzione perfetta per una sicurezza completa su tutti i tuoi dispositivi

al mese (81% di sconto): la soluzione perfetta per una sicurezza completa su tutti i tuoi dispositivi One+ a soli 4,49 euro al mese (sconto dell'80%): protezione avanzata per le tue attività online e i tuoi dispositivi, con particolare attenzione alla sicurezza dell'identità

Con Surfshark, hai accesso a tante funzionalità avanzate progettate per proteggere la tua privacy online. Oltre alla VPN, che nasconde il tuo indirizzo IP reale e rende la tua posizione invisibile, avrai a disposizione gli strumenti Alternative ID (crea un'identità fittizia per le registrazioni online) e CleanWeb (blocca annunci e pop-up), Alert (avvisi immediati in caso di violazione dati), Antivirus (scansiona i programmi per proteggerti da virus e malware) e Search, il motore di ricerca che fornisce risultati organici senza annunci o tracker.

Surfshark è compatibile con i dispositivi più recenti, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS e FireTV. Puoi anche installare le estensioni per browser su Chrome, Firefox ed Edge. Il servizio si estende anche a router, console di gioco e smart TV. Goditi la tranquillità di navigare in rete senza preoccupazioni: Surfshark VPN è in offerta a partire da 2,29 euro al mese, con due mesi gratuiti aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.