Con questo tool proteggi la tua identità digitale dai pericoli del web

Con l'aumento delle minacce informatiche e il crescente rischio di violazioni dei dati, proteggere la propria identità digitale è diventato fondamentale. Ogni giorno, milioni di informazioni personali finiscono in mani sbagliate, esponendo gli utenti a frodi bancarie, furti d’identità e tentativi di phishing. Affidarsi a password sicure e a una navigazione attenta può non essere sufficiente: per una protezione efficace serve una soluzione avanzata e sempre attiva. Surfshark Alert è lo strumento perfetto per monitorare e proteggere le informazioni sensibili, con notifiche istantanee in caso di compromissione dei dati.

Per un periodo limitato, è possibile attivare Surfshark One, il pacchetto che include Alert, a soli 2,69€ al mese, con uno sconto dell’85% sul piano biennale e 3 mesi extra inclusi. Si tratta di un'opportunità da non perdere per chi vuole proteggere al meglio la propria identità digitale, tenere al sicuro i propri dati personali e navigare in rete senza preoccupazioni.

Come Surfshark Alert fornisce uno scudo per proteggere l'identità digitale

Surfshark Alert offre un monitoraggio continuo dei dati personali, scansionando il web e il dark web alla ricerca di eventuali fughe di informazioni. Se il tuo indirizzo e-mail, i dati della carta di pagamento o altri dettagli sensibili vengono esposti in una violazione di sicurezza, il sistema invia un avviso immediato, permettendoti di prendere provvedimenti prima che possano essere utilizzati in modo fraudolento. Questo tool permette di mantenere un controllo costante sulla propria identità digitale, riducendo drasticamente i rischi legati alla perdita di dati.

Oltre alla funzione di allerta, Surfshark Alert genera report periodici sullo stato della sicurezza digitale, offrendo un quadro chiaro della situazione e suggerendo eventuali azioni da intraprendere per migliorare la protezione.

Attivando Surfshark One, il pacchetto che include Surfshark Alert, è possibile accedere poi anche ad altri strumenti avanzati come la VPN con dispositivi illimitati, un antivirus con protezione in tempo reale e Alternative ID, una funzione che crea e-mail e identità alternative per registrarsi ai servizi online senza esporre i propri dati reali.

Approfitta ora dell'offerta: vai sul sito di Surfshark e inizia a sfruttare le potenzialità di Alert e di tutti gli altri servizi.

