Con questo tool non perdi i tuoi file e li hai sempre a portata di mano

L’era digitale in cui viviamo ci obbliga a gestire i nostri dati con intelligenza. Soluzioni come pCloud ti consentono di non perdere i tuoi file e di averli sempre a portata di mano. Questo servizio è perfetto pratico, immediato e, adesso, anche conveniente, perché i piani a vita sono in sconto del 60% grazie alla vendita flash per il ritorno a scuola.

La piattaforma si addice a diversi utilizzi: dalla protezione dei documenti personali alla sincronizzazione dei file di lavoro. Anche se vuoi condividere contenuti con amici e colleghi, ha tutto ciò di cui hai bisogno per farlo facilmente.

Non perdere i tuoi file: sicurezza e accessibilità grazie a pCloud

Uno dei punti forti di pCloud è la sicurezza impenetrabile. Utilizzando la crittografia TLS/SSL, i tuoi documenti sono al sicuro non appena vengono caricati. L'aggiunta della crittografia lato client consente soltanto a te di avere le chiavi per accedere ai dati. Quindi, neanche pCloud può vederli. Grazie all'app pCloud Drive, sincronizzare i file su tutti i tuoi dispositivi è facilissimo. Puoi finanche creare le playlist delle tue canzoni preferite e ascoltarle offline.

Parliamo della promo ritorno a scuola. Grazie gli sconti fino al 60%, i piani a vita adesso costano:

2 TB a 399 euro .

. 5 TB a 589 euro .

. 10 TB a 1.049 euro.

Dal punto di vista della sicurezza fisica, i tuoi file sono custoditi in centri dati super sicuri nell'Unione Europea. Ciò non solo assicura protezione fisica ma garantisce anche la conformità con le normative europee sulla privacy. Insomma, con pCloud non perdi i tuoi file e, anzi, li hai sempre lì dove ti servono, prontissimi a saltare fuori appena ti servono. Non è ora di acquistare un piano a vita?

