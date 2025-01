Con questo tool innovativo non serve più ricordare tutte le password

Ogni sito web, portale, applicazione e servizio digitale ha le sue credenziali d’accesso che regolarmente dobbiamo modificare per ragioni di sicurezza. Eppure ricordare questo insieme di password con caratteri alfanumerici e speciali è praticamente impossibile. Il rischio di dover resettare la password a ogni accesso è elevato così come di dover utilizzare sempre le stesse due-tre combinazioni per ricordarle meglio, aumentando il pericolo di vedersi hackerato il profilo. A risolvere questo annoso e complesso problema ci pensano i password manager e in modo particolare quello sviluppato da NordPass.

I vantaggi esclusivi del password manager di NordPass

I password manager sono quei tool che si occupano di memorizzare tutte le credenziali d’accesso (username, password e codici speciali) dei vari siti e portali, salvandole in un unico archivio accessibile con un’unica password speciale.

Il vantaggio di scegliere NordPass è legato, innanzitutto, alla possibilità di salvare un numero illimitato di password e passkey. Inoltre NordPass si occupa anche di compilare automaticamente i campi d’accesso a ogni sito, velocizzando e semplificando le operazioni. Inoltre essendo un prodotto della famiglia NordVPN si occupa anche di sicurezza preventiva andando a effettuare una scansione del web per rilevare rapidamente eventuali perdite di dati.

Oltre ad archiviare le password e le passkey NordPass consente di gestire l’autenticazione a due fattori, prevedere il livello di sicurezza tramite riconoscimento biometrico e suggerisce quali password sono deboli o già riutilizzate generandone di nuove e più efficaci.

L’altro elemento distintivo di NordPass è la possibilità di condividere le credenziali d’accesso con persone fidate senza metterne a rischio la sicurezza così come di esportare e importare l’intero archivio quando si cambia dispositivo.

Uno strumento oggi irrinunciabile in promozione a 1,49€ al mese con prezzo bloccato per 24 mesi. È possibile provare per 30 giorni il servizio e disdire senza costi aggiuntivi ottenendo il rimborso completo di quanto pagato.

